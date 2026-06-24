藏全台最大水族箱！鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8億承受

▲2025年台中最貴法拍物件！位於北屯區的「銘珠園」三拍由債權人8.02億元承受。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

債權人出面！位於北屯區的「銘珠園」為占地超過3800坪的私人莊園，自去年11月以12.5億元天價底價進入法拍程序，歷經2次流標後，第三拍由債權人8.02億元承受，另外，同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，也陸續傳出標脫消息。

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業界人士表示，大益鞋業最為人熟知的，就是林銘洲以10萬元創業的傳奇故事。最巔峰時期，大益集團年營業額一度突破50億元，事業版圖橫跨製鞋、補教與休閒產業，是中台灣早期具代表性的台商之一。

2006年，大益集團旗下的大益開發，更以約15億元高價收購兆豐商銀、台灣銀行及中華商銀的債權，進而拿下位於台中大坑風景區的亞哥花園產權。然而好景不常，大益鞋業自2024年爆出資深員工揭露公司欠薪後，陸續有老員工提告求償。

▲該莊園內部設有假山、流水、小橋等中式庭園造景，更珍藏了一顆重達108噸的花蓮紋石。（圖／讀者提供）

根據法拍紀錄，「銘珠園」位於北屯區軍功路二段，土地面積3852坪、房屋880坪（權狀含增建），第一拍底價高達12億5352萬元，是2025年全台中法拍市場上最貴的天價物件。

特殊的是，該莊園內部設有假山、流水、小橋等中式庭園造景，並擁有極為珍貴的收藏品。更珍藏了一顆重達108噸的花蓮紋石，以及號稱全台規模最大、長達12公尺的戶外大型水族箱。

歷經2次流標後，「銘珠園」於第三拍時由債權人三信銀行承受，承受金額8.02億元。不過，另一筆位於東山路一段的獨棟透天，土地280坪、房屋945坪，第一拍底價2億4821萬元，第三拍由沛源投資公司以1億7288.9萬元得標。

而同巷8弄9號的透天厝，土地173坪、房屋243坪，第一拍底價9924萬元，第三拍同樣由沛源投資公司以6359.9萬元得標。

▲▼ 同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，2間透天皆已被資產公司拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「大益鞋業相關幾筆建物皆已標脫，由於所在區域鄰近東山路商圈、太原火車站，擁有便利的交通與成熟的生活機能，特別是其中兩筆都屬於大地坪的案件，釋出稀少且具備鬧中取靜的環境優勢，因此被投資公司相中出手拿下。」

而針對占地超過3800坪的銘珠園於三拍時被債權人承受，徐華辰推測：「此舉是為了保存債權，避免不動產繼續流標貶值。」據悉，此種操作並不少見，多數債權人承受法拍資產後，等市場回溫後再行轉售的方式處理，在市場行情好時，或許能創造比單純拿回法拍分配款更高的效益。

除上述已標脫的物件外，林銘洲名下另有位於北屯段的兩筆土地，第三拍均無人投標，目前已進入應買公告期間。

▲台中最貴法拍落幕一覽表。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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