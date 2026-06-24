ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

藏全台最大水族箱！鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8億承受

▲▼ 北屯，銘珠園,大益 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年台中最貴法拍物件！位於北屯區的「銘珠園」三拍由債權人8.02億元承受。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

債權人出面！位於北屯區的「銘珠園」為占地超過3800坪的私人莊園，自去年11月以12.5億元天價底價進入法拍程序，歷經2次流標後，第三拍由債權人8.02億元承受，另外，同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，也陸續傳出標脫消息。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界人士表示，大益鞋業最為人熟知的，就是林銘洲以10萬元創業的傳奇故事。最巔峰時期，大益集團年營業額一度突破50億元，事業版圖橫跨製鞋、補教與休閒產業，是中台灣早期具代表性的台商之一。

2006年，大益集團旗下的大益開發，更以約15億元高價收購兆豐商銀、台灣銀行及中華商銀的債權，進而拿下位於台中大坑風景區的亞哥花園產權。然而好景不常，大益鞋業自2024年爆出資深員工揭露公司欠薪後，陸續有老員工提告求償。

▲▼ 銘珠園,北屯最貴法拍,7樓豪宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該莊園內部設有假山、流水、小橋等中式庭園造景，更珍藏了一顆重達108噸的花蓮紋石。（圖／讀者提供）

根據法拍紀錄，「銘珠園」位於北屯區軍功路二段，土地面積3852坪、房屋880坪（權狀含增建），第一拍底價高達12億5352萬元，是2025年全台中法拍市場上最貴的天價物件。

特殊的是，該莊園內部設有假山、流水、小橋等中式庭園造景，並擁有極為珍貴的收藏品。更珍藏了一顆重達108噸的花蓮紋石，以及號稱全台規模最大、長達12公尺的戶外大型水族箱。

歷經2次流標後，「銘珠園」於第三拍時由債權人三信銀行承受，承受金額8.02億元。不過，另一筆位於東山路一段的獨棟透天，土地280坪、房屋945坪，第一拍底價2億4821萬元，第三拍由沛源投資公司以1億7288.9萬元得標。

而同巷8弄9號的透天厝，土地173坪、房屋243坪，第一拍底價9924萬元，第三拍同樣由沛源投資公司以6359.9萬元得標。

▲▼ 北屯，銘珠園,大益 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，2間透天皆已被資產公司拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 北屯，銘珠園,大益 。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「大益鞋業相關幾筆建物皆已標脫，由於所在區域鄰近東山路商圈、太原火車站，擁有便利的交通與成熟的生活機能，特別是其中兩筆都屬於大地坪的案件，釋出稀少且具備鬧中取靜的環境優勢，因此被投資公司相中出手拿下。」

而針對占地超過3800坪的銘珠園於三拍時被債權人承受，徐華辰推測：「此舉是為了保存債權，避免不動產繼續流標貶值。」據悉，此種操作並不少見，多數債權人承受法拍資產後，等市場回溫後再行轉售的方式處理，在市場行情好時，或許能創造比單純拿回法拍分配款更高的效益。

除上述已標脫的物件外，林銘洲名下另有位於北屯段的兩筆土地，第三拍均無人投標，目前已進入應買公告期間。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中最貴法拍落幕一覽表。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：台中法拍銘珠園大益鞋業資產標脫庭園莊園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

藏全台最大水族箱！鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8億承受

位於北屯區的「銘珠園」為占地超過3800坪的私人莊園，自去年11月以12.5億元天價底價進入法拍程序，歷經2次流標後，第三拍由債權人8.02億元承受，另外，同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，也陸續傳出標脫消息。

1小時前

走900公尺就1家！　士林區麥當勞再+1卡位新光院區旁

士林區麥當勞+1，新光醫院對面一處店面掛起麥當勞招牌，預計6月28日試營運，這也是麥當勞在士林區的第六間門市。專家估月租行情落在37~42萬元間。有趣的是，該店距離既有的士林店僅900公尺距離。

3小時前

新青安致房價上漲17%　立委提2.0排富「需納入資產」

新青安2.0即將出爐，民間團體、學者、立委直指過去新青安的Bug，並呼籲新青安2.0政策別再失靈，要補對人、補到位、鼓勵婚育，提出6大主張。除了要是「真首購」，排富條款應也不能只看個人，並要ㄧ併計入資產等等。

4小時前

央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

央行信用管制維持現狀。最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他指出，這次央行選擇觀望並非沒有原因，關鍵就在於房市雖然量縮降溫，但「股市資金膨脹太快」，央行不敢輕易鬆手，避免熱錢回流推升房價。

5小時前

買房最怕買到內傷屋！專家曝「房屋結構安全」8大體檢法　牆壁裂縫超過這數字快找人驗

你重視房屋安全結構問題嗎？若房屋的安全結構不安全，可能會產生裂縫、鏽蝕及地基下陷等問題，如果你不知道如何鑑定房屋安全，本文就快速教你8大檢查方法，幫助你可以正確判斷房屋的結構，並掌握房屋安全結構的核心重點，保障自己的居住安全。

5小時前

老股民訴聯上實「表現像死魚」　股東會敲碗穩定股利政策

「房市不會更差，現在大概是最低了。」央行Q2理監事會決議維持房市信用管制不變，市場期待鬆綁落空。聯上實業（4113）24日召開股東會，去年因可供銷售案減少，全年營收約6.1億元，每股虧損0.43元，總經理鄭勝文表示，目前房市已是低點，後續買氣會逐步回歸。

5小時前

長輩留房衰變負債！　日本空屋「飆破900萬戶」創新高

日本面臨空屋數量過多的危機，最新統計顯示，全國空屋飆升至約900萬戶創歷史新高，達30年前的2倍。閒置空屋引發倒塌、害蟲等公安危機，然而導致空屋氾濫的主因，竟有高達6成是因為「繼承問題」。

20小時前

把世足迷當肥羊！美短租房源價飆1500%　住宿一晚驚見45萬天價

2026年世界盃足球賽火熱開踢，不過大批湧入的狂熱球迷卻成為當地房東眼中的肥羊！紐約與紐澤西一帶的屋主想趁機大撈一筆，把短期租金大幅提高，甚至有住宅每晚租金甚至飆破1500%，每晚價格從865美元（約新台幣2.7萬元）漲至14185美元（約新台幣45萬元）。

21小時前

欠稅又退票！4631萬房屋稅未繳　三圓資產遭禁止處分登記

三圓（4416）今日早上才召開股東會，傍晚又召開重大訊息記者會，公告公司位於南京東路二段的資產欠繳房屋稅4631萬元，遭台北市稅捐稽徵處禁止處分登記。

21小時前

板橋林家花園旁12F海砂屋都更核定　危樓重建邁進一大步

板橋林家花園旁12層樓海砂屋「林園天廈」，在市府都更政策支持下，終於在今年5月29日核定實施，即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，迎來新希望邁向安全無虞的新家園。

22小時前

【人在做狗在看】送貨員亂摔客戶包裹 正義狗狗看不下去當場降天罰！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

爆威京搬「陶朱隱園」3戶借25..

「租屋20年花600萬」房子還..

三圓董座2個月退票2.4億！　..

欠稅又退票！4631萬房屋稅未..

「松包子」連關10店！阿松認了..

雙北3千萬房誰在買？　網分析3..

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

新青安致房價上漲17%　立委提..

長輩留房變負債　日本空屋「飆破..

大同區最貴待售物件！　寧夏夜市..

ETtoday房產雲

最新新聞more

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

走900公尺就1家！　士林區麥..

新青安致房價上漲17%　立委提..

央行實質鬆綁「想都別想」？　專..

房屋安全結構問題怎麼看

老股民訴聯上實「表現像死魚」　..

長輩留房變負債　日本空屋「飆破..

美短租房源價漲1500%　住宿..

欠稅又退票！4631萬房屋稅未..

板橋海砂屋都更核定　危樓重建邁..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366