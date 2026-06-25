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大統五福店拆了！　議員外洩重建計畫遭地主打臉

記者張雅雲／高雄報導

陪伴高雄人半世紀的大統百貨五福店，正式進入拆除階段，頂樓建物已被拆除，不少民眾相當好奇原址未來用途。過去市場盛傳興富發集團有意整合該地，但未獲證實；沒想到高雄市議員近日PO出短影音，意外透露未來將規劃「大樓、複合式餐廳。」

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▲▼ 大統百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲陪伴高雄人半世紀的大統百貨五福店，正式進入拆除階段。（圖／記者張雅雲攝）

位於新興區五福二路的大統百貨五福店1975年開幕，當年一開幕就造成轟動，不僅是南台灣百貨業指標，更被譽為當時東南亞最大的百貨公司，不少高雄人從小逛到大，是許多人共同的城市記憶。

不過今年初大統集團公告，隨土地租約期滿，五福店2月28日結束營運，3月起依土地租賃契約進行拆除並還原土地，宣告陪伴高雄人50年的百貨地標正式畫下句點。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市議員鄭光峰透露大統舊址，「聽說是會蓋大樓、複合式餐廳，所以我們拭目以待。」（圖／翻攝自Facebook／鄭光峰 高雄市議員）

對該店未來規劃，五福店歇業時，大統集團僅表示，「整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢，規劃更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間。」除此之外，未來具體內容均未明朗。

沒想到高雄市議員鄭光峰近日在臉書粉專分享五福店拆除現況，意外透露舊址：「聽說是會蓋大樓、複合式餐廳，所以我們拭目以待。」讓外界再度關注後續動向。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲大統五福店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

由於大統五福店隔壁的「惜福雅集私人博物館」基地，2025年6月由興富發集團以鄭姓自然人名義購入，成交總價12億2953.54萬元，換算土地單價約234萬元，不具名代銷透露，市場盛傳興富發有意整合大統五福店基地，但因大統開價單坪達380萬元，雙方價格未有共識，因此遲遲未成交。

據查，五福店舊址地主為吳姓自然人及合盈興業。記者向大統集團求證，大統集團表示，大統五福店建物拆除後舊址，百貨方持有的平面土地，目前的方向是以「停車場」為標的。至於外界盛傳將興建大樓、複合式餐廳等說法，仍待進一步查證。

對於市場傳出吳家有意售地給建商、甚至轉手興富發等訊息，大統百貨方面也未證實相關傳聞。而興富發建設副總經理廖昭雄則透露並未購地。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，以目前市場條件來看，區域地價落在300~360萬元，若以整體基地面積約1043.47坪估算，以單價380萬元換算，總價規模上看39億元，成交門檻相對偏高。

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關鍵字：高雄大統百貨百貨拆除舊址興富發整合地標五福店

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