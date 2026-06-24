ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

借錢又開槓桿！　全台「雙貸族」衝破42萬人

▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲台股熱潮催生借貸投資風潮，雙貸族（房貸+信貸）4月底突破42萬人。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／綜合報導

台股熱潮催生借貸投資風潮，雙貸族（房貸+信貸）4月底突破42萬人，2024年起每月淨增約2160人。信義房屋專家提醒，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人，2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2341人，較前1年倍增。

2025年平均每月增加2114人；今年3、4月平均增加更高達2730人，「雙貸族」增加趨勢與台股走勢高度吻合。

▲▼ 雙貸族平均月增人數 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲雙貸族平均月增人數。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「借錢購置金融資產本身並無太大問題，即使吞了兩根跌停也是虧損2成，比較可怕的是借了錢又拿去開槓桿，借100塊玩700塊，這樣機會與風險都會同步增加許多，一旦出現波段明顯回檔，沒有多留資金的民眾恐怕就會相當痛苦。」

曾敬德強調：「借錢去投資跟過去『雙卡風暴』性質不同，雙卡是借錢消費，花掉就是花掉了，只剩下債務；但借錢去買股票隨時可以變現回收資金。即便如此，想借錢再開槓桿的族群，仍應具備充足的風險意識與承擔能力，切勿衝動歐印。」

曾敬德表示：「近年國人投資風氣漸盛，歷經多個階段演變，包括開放現股當沖證交稅減半使股市交易量大增，此外虛擬貨幣因波動甚大加上合約大開槓桿，出現『幣圈1天，人間10年』的寫照，債市也出現借錢債疊債的套利模式。」

曾敬德接著表示：「後來AI行情帶領台股市值暴衝，民眾透過定存、抵押借周轉金、信貸等各種管道籌資投入股市，這波擴張信用熱潮也引發主管機關關注。」

全民瘋股現象相當明顯，有一位用錢保守的年輕人日前跑去銀行辦定存50萬元，他表示：「櫃員不是要推銷理財性商品，但一聽到要定存，對方一臉不可思議，忍不住問『怎麼不去買0050』。」

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：貸款股市房貸股票信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「剛交屋就急轉賣？」高雄女求解　內行揭投資客算計

前幾年房市大熱，不少被秒殺的預售案，開始面臨交屋潮。有屋主選擇在交屋前夕急著出售，甚至有人一交屋就立刻跳車，引來民眾好奇：「不是持有越久，房地合一稅越低嗎？為何有人立刻要脫手？」

1小時前

南北台中房市互鬥　建商老總曝14期隱憂「誇13期2大優勢」

「14期重大建設太多，但交通尚未跟上」竟成為建商選地新思路！有建商坦言，「看好台中另一新興重劃區13期目前估值偏低，搶在這波股市獲利了結潮前布局，預計將吸引部分『由股轉房』的資金。」

2小時前

借錢又開槓桿！　全台「雙貸族」衝破42萬人

台股熱潮催生借貸投資風潮，雙貸族（房貸+信貸）4月底突破42萬人，2024年起每月淨增約2160人。信義房屋專家提醒，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

4小時前

藏全台最大水族箱！鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8億承受

位於北屯區的「銘珠園」為占地超過3800坪的私人莊園，自去年11月以12.5億元天價底價進入法拍程序，歷經2次流標後，第三拍由債權人8.02億元承受，另外，同一批由大益鞋業負責人林銘洲及配偶賴素珠名下不動產，也陸續傳出標脫消息。

6小時前

走900公尺就1家！　士林區麥當勞再+1卡位新光院區旁

士林區麥當勞+1，新光醫院對面一處店面掛起麥當勞招牌，預計6月28日試營運，這也是麥當勞在士林區的第六間門市。專家估月租行情落在37~42萬元間。有趣的是，該店距離既有的士林店僅900公尺距離。

7小時前

新青安致房價上漲17%　立委提2.0排富「需納入資產」

新青安2.0即將出爐，民間團體、學者、立委直指過去新青安的Bug，並呼籲新青安2.0政策別再失靈，要補對人、補到位、鼓勵婚育，提出6大主張。除了要是「真首購」，排富條款應也不能只看個人，並要ㄧ併計入資產等等。

9小時前

央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

央行信用管制維持現狀。最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他指出，這次央行選擇觀望並非沒有原因，關鍵就在於房市雖然量縮降溫，但「股市資金膨脹太快」，央行不敢輕易鬆手，避免熱錢回流推升房價。

10小時前

買房最怕買到內傷屋！專家曝「房屋結構安全」8大體檢法　牆壁裂縫超過這數字快找人驗

你重視房屋安全結構問題嗎？若房屋的安全結構不安全，可能會產生裂縫、鏽蝕及地基下陷等問題，如果你不知道如何鑑定房屋安全，本文就快速教你8大檢查方法，幫助你可以正確判斷房屋的結構，並掌握房屋安全結構的核心重點，保障自己的居住安全。

10小時前

老股民訴聯上實「表現像死魚」　股東會敲碗穩定股利政策

「房市不會更差，現在大概是最低了。」央行Q2理監事會決議維持房市信用管制不變，市場期待鬆綁落空。聯上實業（4113）24日召開股東會，去年因可供銷售案減少，全年營收約6.1億元，每股虧損0.43元，總經理鄭勝文表示，目前房市已是低點，後續買氣會逐步回歸。

10小時前

長輩留房衰變負債！　日本空屋「飆破900萬戶」創新高

日本面臨空屋數量過多的危機，最新統計顯示，全國空屋飆升至約900萬戶創歷史新高，達30年前的2倍。閒置空屋引發倒塌、害蟲等公安危機，然而導致空屋氾濫的主因，竟有高達6成是因為「繼承問題」。

6/23 19:30

【翻車現場】男騎士壓車失敗變「人體陀螺」　原地犁田網友傻眼

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

爆威京搬「陶朱隱園」3戶借25..

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

「租屋20年花600萬」房子還..

三圓董座2個月退票2.4億！　..

欠稅又退票！4631萬房屋稅未..

「松包子」連關10店！阿松認了..

雙北3千萬房誰在買？　網分析3..

借錢又開槓桿！　全台「雙貸族」..

新青安致房價上漲17%　立委提..

央行實質鬆綁「想都別想」？　專..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「剛交屋就急轉賣？」高雄女求解..

南北台中房市互鬥　建商老總曝1..

借錢又開槓桿！　全台「雙貸族」..

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

走900公尺就1家！　士林區麥..

新青安致房價上漲17%　立委提..

央行實質鬆綁「想都別想」？　專..

房屋安全結構問題怎麼看

老股民訴聯上實「表現像死魚」　..

長輩留房變負債　日本空屋「飆破..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366