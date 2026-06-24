借錢又開槓桿！　全台「雙貸族」衝破42萬人

▲台股熱潮催生借貸投資風潮，雙貸族（房貸+信貸）4月底突破42萬人。（示意圖／記者黃國霖攝）



記者項瀚／綜合報導

台股熱潮催生借貸投資風潮，雙貸族（房貸+信貸）4月底突破42萬人，2024年起每月淨增約2160人。信義房屋專家提醒，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

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統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人，2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2341人，較前1年倍增。

2025年平均每月增加2114人；今年3、4月平均增加更高達2730人，「雙貸族」增加趨勢與台股走勢高度吻合。





▲雙貸族平均月增人數。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「借錢購置金融資產本身並無太大問題，即使吞了兩根跌停也是虧損2成，比較可怕的是借了錢又拿去開槓桿，借100塊玩700塊，這樣機會與風險都會同步增加許多，一旦出現波段明顯回檔，沒有多留資金的民眾恐怕就會相當痛苦。」

曾敬德強調：「借錢去投資跟過去『雙卡風暴』性質不同，雙卡是借錢消費，花掉就是花掉了，只剩下債務；但借錢去買股票隨時可以變現回收資金。即便如此，想借錢再開槓桿的族群，仍應具備充足的風險意識與承擔能力，切勿衝動歐印。」

曾敬德表示：「近年國人投資風氣漸盛，歷經多個階段演變，包括開放現股當沖證交稅減半使股市交易量大增，此外虛擬貨幣因波動甚大加上合約大開槓桿，出現『幣圈1天，人間10年』的寫照，債市也出現借錢債疊債的套利模式。」

曾敬德接著表示：「後來AI行情帶領台股市值暴衝，民眾透過定存、抵押借周轉金、信貸等各種管道籌資投入股市，這波擴張信用熱潮也引發主管機關關注。」

全民瘋股現象相當明顯，有一位用錢保守的年輕人日前跑去銀行辦定存50萬元，他表示：「櫃員不是要推銷理財性商品，但一聽到要定存，對方一臉不可思議，忍不住問『怎麼不去買0050』。」

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