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南北台中房市互鬥　建商老總曝14期隱憂「誇13期2大優勢」

▲▼ 台中房市,重劃區,股轉房,交通機能,房市,重大建設,南台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期房市處於交易量縮、價格盤整的轉折點，自住客、置產族都有出籠跡象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「14期重大建設太多，但交通尚未跟上」竟成為建商選地新思路！有建商坦言，「看好台中另一新興重劃區13期目前估值偏低，搶在這波股市獲利了結潮前布局，預計將吸引部分『由股轉房』的資金。」

地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

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南台中「13期」與北台中「14期」的南北之戰未歇。沅宬建設總經理曾繼慶擁有土開、建設、營造20年資歷，他說：「從土地開發的角度來說，13期與14期同樣擁有利多，但『14期重大建設太多了，交通未跟上』，反觀13期在交通、生活機能、生活舒適度都勝出許多。」也因此，該公司看準南台中持續獵地。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沅宬建設總經理曾繼慶（左）認為13期在交通、生活機能、生活舒適度都勝出14期許多。（圖／記者陳筱惠攝）

曾繼慶說：「南台中擁有『第一大百貨』、北台中則是有已開幕的『漢神洲際』，是區域房市發展的重要支撐。但實際上北台中命脈74號快速道路，已出現擁擠現象，未來還有巨蛋等建設，交通問題將成為居住上的一大困擾。」

反觀未來「第一大百貨」落成，可採取捷運、高鐵、開車等直通方式，有效分散尖峰時刻交通問題，加上13期北鄰8期、南接南區、烏日，都是生活機能相當豐沛的地段。

以4月進場的13期「沅宬玉見築」為例，購屋族看好後市，加上規劃25~30坪、2房熱門產品，進場銷售至今月月成交，總價落在2000萬元上下。

目前13期尚有惠宇、鉅虹建設「蒔荃」與「蒔美」，國泰建設「蒔萃」、順天建設「MR.L」等案，皆積極布局。

代銷業者林喆榕說：「近期房市處於交易量縮、價格盤整的轉折點，相較於仍抱持觀望的一般購屋族，高端置產族早已看準標的並準確出手，股轉房已成趨勢，自住客、置產族都有出籠跡象。」

但也提醒購屋族，13期各區段發展成熟度不同，產品定位與價格差異也大。若以自住角度出發，與其只追逐單一重大建設，不如優先檢視通勤路線、生活採買、醫療資源與未來供給量。

▲▼ 台中房市,重劃區,股轉房,交通機能,房市,重大建設,南台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期目前各區段發展成熟度不同，部分土地仍處於開發初期，產品定位與價格差異也大。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：台中房市重劃區股轉房交通機能房市重大建設南台中

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