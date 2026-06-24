「剛交屋就急轉賣？」高雄女求解　內行揭投資客算計

▲前幾年房市大熱，不少被秒殺的預售案，開始面臨交屋潮。有屋主選擇在交屋前夕急著出售，甚至有人一交屋就立刻跳車。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房市大熱，不少被秒殺的預售案，開始面臨交屋潮。有屋主選擇在交屋前夕急著出售，甚至有人一交屋就立刻跳車，引來民眾好奇：「不是持有越久，房地合一稅越低嗎？為何有人立刻要脫手？」

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高雄林小姐表示，「當年熱門預售案一屋難求，但早前售屋網站就已出現不少待售物件，如今才剛交屋，又有屋主想跳車。既然這麼搶手，為什麼還要轉賣？」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，交屋前後可否轉賣，要以2023年6月30日上路的《平均地權條例》為分界，修法前持有的預售屋，屬於可合法換約物件，且持有預售屋合約超過2年再轉手，房地合一稅率可降至35%。但若等到正式交屋後再出售，持有期間將重新起算，若在2年內出售，稅率又回到45%，等於多出10個百分點的稅負。

除稅率差異外，交屋後還需支付契稅、代收款、貸款開辦費及房貸利息等成本，因此部分投資客會選擇在交屋前完成轉讓，藉此節省後續支出。

不過，市場上仍有不少屋主選擇交屋後才出售。謝哲耀表示，「關鍵在修法後，多數預售屋已禁止換約，不少屋主根本沒有交屋前轉售的選項，若不想違約或賠付違約金，只能等到交屋後再出售，因此才會出現剛交屋就掛賣的現象。」

▲預售屋換約通常需要買方一次拿出較高自備款，交屋後轉為成屋交易後，買方可透過房貸降低初期資金壓力。（示意圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高屏區執行經理林祺博則指出，交屋後出售不一定比較吃虧，一方面新成屋可直接看屋，買方能確認採光、景觀與格局，也能立即辦理房貸及入住。

「此外，預售屋換約通常需要買方一次拿出較高自備款。而交屋轉為成屋交易後，買方可透過房貸降低初期資金壓力，市場接受度通常較高。因此部分個案交屋後成交價格，甚至優於預售階段的轉售行情。」林祺博說。

加上預售案從簽約到交屋歷時4~5年，房價通常已較當初購入時大幅上漲，不少屋主即使繳納房地合一稅後仍有獲利空間，因此選擇在交屋時獲利了結，將資金轉往其他標的。

而隨著第七波信用管制上路及銀行授信趨嚴，不少投資型買方面臨貸款成數下修、自備款增加等問題，部分人因此選擇在交屋前後出售物件，以降低資金負擔。

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