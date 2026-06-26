香港房子愈蓋愈小「房屋30年縮水26%」　比新加坡少8.5坪

▲香港房子愈蓋愈小，30年縮水26%。（圖／CFP）



記者董美琪／綜合報導

香港智庫「未來經濟學院」近日發布研究報告指出，本港住宅面積持續縮減，過去30年間平均居住空間減少約26%，不僅較上一代居住環境明顯惡化，與同樣面臨土地資源有限的新加坡相比，住宅面積差距也相當顯著。

研究顯示，香港住宅平均面積從1995年的50.4平方公尺，下降至2024年的37.2平方公尺，30年間減少13.2平方公尺，跌幅達26%，呈現住宅愈建愈小的趨勢。

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報告進一步比較香港、新加坡、日本及英國等地住宅規模。以私人住宅為例，香港平均面積僅43平方公尺，不但落後新加坡的71平方公尺，也低於東京新建公寓平均66平方公尺的水準。

研究團隊指出，新加坡與香港在土地面積有限、人口密度偏高，以及擁有大規模公共住宅制度等方面具備高度相似性，因此最具比較價值。然而，新加坡新建公共住宅的居住空間明顯優於香港。

根據報告，新加坡近年推出的預購組屋（BTO）平均面積約80平方公尺，雖較1990年代中期約120平方公尺縮減不少，但仍遠高於香港。反觀香港2024年新落成公屋平均面積僅26.7平方公尺，而資助出售的居屋平均面積也只有約27平方公尺。

報告認為，現今香港年輕世代面臨的住房問題不只是樓價高昂，更在於住宅產品本身已出現結構性改變。無論公營或私人住宅，單位面積普遍縮小，導致適合家庭居住的房源逐漸減少，而單純以住宅單位數量衡量供應情況，恐無法真實反映市民居住品質。

因此，研究團隊建議港府調整現行房屋政策評估方式，未來除統計新增住宅戶數外，也應同步納入「新增住宅面積」作為重要指標，更全面掌握實際住房供應狀況。