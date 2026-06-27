她寧虧百萬也不撐！　交屋前解約退場「2大抉擇」

記者陳筱惠／台中報導

全台將迎來最大交屋潮，預售屋買家的解約潮也受到關注。今年至2028年將迎來約34萬戶的交屋，《ETtoday》剖析「願解約也不願繼續撐下去」的買家真實心聲。調查發現，資金槓桿過度壓縮、雙邊房貸壓力，以及股市對資金的吸納效應，成為決定「自損停利」、認賠殺出的兩大主因。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼

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▲全台將迎來最大交屋潮！資金槓桿過度壓縮、雙邊房貸壓力的族群，成為解約潮的重點對象。（圖／記者陳筱惠攝）

第二戶房貸成沉重負擔，資金卡死恐「卡很久」，一名8年級生Ｌ小姐透露：「手上有預售個案近期將進行對保，當初原本購買的預售屋為『第一戶』，當時簽約確實規劃自住，但因工程期間另外購入並入住其他成屋，也因時間差該預售屋在完工交屋時，被迫變更為『第二戶』。」





▲購屋族坦言，最直接停損退場的誘因其實是「降價半年無人問津」，失去對房市的信心。（圖／記者陳筱惠攝）

豈料，第七波信用管制駕到，現行第二戶房貸政策收緊與市場氛圍轉趨保守的雙重夾擊下，Ｌ小姐坦言：「選擇交屋，光是貸差我就得資金卡死，面臨成屋與新成屋『雙邊同時繳款』的窘境，評估後財務狀況已達非常吃緊的邊緣，即便預期未來可能有利潤，現階段也已無力承擔。」

另一名Ｗ小姐，手邊的預售屋將在年底交屋，當初購入屬於置產配置，本預計長期持有，但同樣卡在貸款不友善，加上「股市」獲利速度與效率勝「房市」下，決定認賠殺出。

Ｗ小姐說：「把錢放在股市，比放在房市來得好。」，她坦言：「過去房市成本較低，早期投入約300至400萬元，放個5年當作長期置產相當合理。然而，現在取得成本大幅提高，且因買在房市高點，未來的獲利空間與時間成本已不成正比。」

▲房市「高成本、長等待、投報不確定」的狀況下，購屋族認為投入目前流動性更高、滾動速度更快的股市中，可將虧損快速補回。（圖／資料照）



在「高成本、長等待、投報不確定」的狀況下，她寧可將資金抽回，投入目前流動性更高、滾動速度更快的股市中。在房海解約百萬元的損失，她預計能在股海半年內補回。

不過若是以長期投資為主要目的，將時間拉長是否還是有獲利空間？Ｗ小姐表示：「最直接停損退場的誘因其實是『降價半年無人問津』，我的物件是可換約的，但這2年的政策轉變下，買氣不佳，半年前我就將該物件掛售，期間先採平轉，最後逐步降價，卻依然沒有任何實質買方前來洽談。」

「接到的電話全都是仲介尋求委託，反映出市場接盤意願極低。」她坦言，打開售屋平台一看，同社區有4成在掛售求轉約，但成交的卻寥寥無幾，這樣的買氣讓她沒有信心。

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