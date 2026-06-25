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建商1.3億整合鼓山地　每坪喊百萬16坪畸零地結局曝

記者張雅雲／高雄報導

房市降溫，建商仍積極搶進蛋黃區土地！ 實登揭露，鼓山區去年12月底出現2筆土地轉手，地坪合計179坪，總價共1億2980萬元，而基地旁仍有約16.9坪角地未納入此次交易，據查，新買家為明基建設，將採先建後售。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鼓山區去年12月底出現2筆土地轉手，地坪合計179坪，總價共1億2980萬元。（圖／記者張雅雲攝）

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根據實登顯示，去年12月底鼓山區龍華段一小段2筆土地出現轉手交易，該地位於鼓山區裕興路、裕興路129巷，2筆土地合計179.36坪，總價共1億2980萬元，平均土地單價約72.4萬元。據查，新買家為明基建設。

此外，基地旁仍有約16.9坪土地未見於此次實登揭露。在地仲介透露，該地先前曾開出每坪百萬元價格未售出，近期也未見公開銷售資訊。由於面積有限，若未納入周邊基地整合，未來單獨使用效益相對有限。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲明基建設已同步整合緊鄰的16.9坪畸零地，讓未來街景維持完整性與一致性。（圖／記者張雅雲攝）

記者致電明基建設詢問後續規劃，該公司表示，此次開發原本就希望整體街廓一次到位，因此已同步整合周邊畸零地，讓未來街景維持完整性與一致性；相關成交金額因尚未揭露實價登錄，不便對外說明。

明基建設指出，基地未來推案將以透天電梯豪墅為主，總價約5000~6000萬元，採先建後售。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲明基建設購地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，該基地位於瑞豐商圈周邊，鄰近漢神巨蛋生活圈，區域發展成熟、生活機能完整，土地釋出相當稀少。以透天產品開發角度來看，目前區域土地行情約每坪70萬元，此次整合後平均地價約72萬元，符合市場行情；若以大樓開發基地評估，土地單價甚至有機會站上每坪110~120萬元。

劉凱瑞指出，近年高雄市區可供開發土地愈來愈少，加上市區透天產品供給有限，相較豪宅大樓市場競爭激烈，市區電梯透天更具稀缺性。即使總價站上5000萬元，仍有企業主、自營商及高資產族群願意買單。

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關鍵字：鼓山土地透天豪墅明基建設高雄房市瑞豐商圈

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