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壯壯開箱高大特區「鳳凰萃」　綠意、學區及生活機能俱全：住在這舒服到只想在家享受房貸

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

房產中心／綜合報導

隨著南台灣科技產業鏈快速發展，高雄楠梓區在台積電設廠的強大動能帶動下，房市熱度持續攀升。其中，被譽為高雄「台版史丹佛大學城」的高雄大學特區（簡稱高大特區），憑藉著完善的城市規劃、極高綠覆率以及人文菁英氛圍，成為科技新貴與首購家庭爭相入主的熱門區域。由知名上市營建品牌、深耕市場近45年的隆大營建事業傾力打造的全新力作「鳳凰萃」，以高坪效格局切中首購與小家庭需求；此外，隆大更提供十年防水保固，面對近期豪大雨帶來的居住考驗，也讓購屋族對建築品質與後續保障更有感。

科技建廠帶動人口移入　學區＋綠意「鳳凰萃」地段有優勢

高大特區為近年極為罕見的「純住宅特區」，其棋盤式道路、整齊嶄新的市容與單純的居住環境，提供住戶極佳的生活品質，讓應援團長「壯壯」也驚呼太優質！尤其是「鳳凰萃」的位置更是精華中的精華，壯壯驚喜分享：「我從『鳳凰萃』出門，只要3分鐘就到藍田公園了」不管是平時飯後散步，還是週末帶孩子放電，只要200公尺就能抵達廣達萬坪的公園綠意。

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除了日常離萬坪綠意極近，壯壯更點出高大特區因應科技產業人口移入，在學區與地段上的強大優勢。全新設立的「藍田雙語小學」規劃為生態美學與智慧能校園，全鋼構設計很有特色，為區域下一代打造接軌國際的教育聚落。壯壯分析：「鳳凰萃的地段優勢，不只是離公園近，而是把小家庭在意的綠地、學區，還有純住宅環境，都放在同一個生活圈裡了。」

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

在交通機能方面，區域未來除坐擁捷運紫線計畫外，備受矚目的「新台17線」完工後，將能夠高效串聯市區核心動線。而從「鳳凰萃」出發，串接美術館、漢神巨蛋，只要約15分鐘，不僅大幅縮短通勤時間，更全面優化北高雄科技聚落的交通網絡，地段增值潛力備受期待。

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

2分鐘到家樂福、10分鐘吃喝玩樂全包　量販商圈機能超完整

純住宅區最令人擔心的就是生活機能不夠完整，但住在「鳳凰萃」完全沒有這個煩惱，壯壯指出，高大特區現在的生活機能「超級完整的」，有家樂福、全聯、寶雅等各大量販店，生活所需應有盡有。壯壯分享，「高大商圈吃的、喝的有超多選擇，像是想喝咖啡有星巴克、想吃美食有藏壽司、想逛街還有Uniqlo，平常下班不用特別繞遠路，就能順便買杯手搖飲和各式小吃點心。」讓壯壯直呼：「住在『鳳凰萃』就是這麼便利，生活需要什麼，附近隨時能補上！」下班隨心採買補貨、享受美食，10分鐘內即可輕鬆搞定，徹底打破純住宅區缺乏機能的刻板印象。

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

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32坪2+1房高坪效空間　飯店式全齡公設讓住戶在家Chill一整天

除了外部機能無懈可擊，「鳳凰萃」的產品規劃更是處處展現營建巨人隆大的用心。社區規劃為地下4層、地上15層的純住宅大樓，標準層規劃為24至42坪2至3房，室內採「零高雄厝」的實用設計，將空間坪效發揮至最大化。當被問到假日怎麼都不出門時，壯壯坐在沙發上滿足地說：「住在『鳳凰萃』這麼舒服的家，我當然要在家享受房貸啊！」

壯壯表示，她一進到32坪2+1房的實品屋空間時，「第一眼最有感的，就是寬敞的公共空間」，而她自己最愛的則是可以容納大尺寸沙發的客廳空間。室內動線特別採用「廚房、客廳、餐廳，一氣呵成的動線」，將空間坪效發揮至最大化，壯壯極力推薦這個設計：「讓你邊煮飯，家人小孩都看得到，朋友來也可以一起互動。」創造出極具溫馨的居家核心。

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

在建材細節上，本案更是高規格配置，壯壯發現「鳳凰萃連細節也有照顧到！」包含冠軍SPC隔音木地板、Panasonic廚房櫃體、林內三機，全棟明火配置全面升級。更讓她滿意的是衛浴空間：「還有HCG衛浴配備，兩間衛浴都有智慧馬桶喔！」

▲▼高雄,高大特區,鳳凰萃,隆大,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

為了讓住戶在假日時不用出門就能放鬆享受，一樓規劃了飯店式豐富公設與舒適環境，不論是揮灑汗水或與三五好友高歌聚會，在自家社區就能享受一整天的休閒時光，讓壯壯忍不住直呼：「假日真的只想待在家一整天！」

隆大營建事業以承攬高雄捷運等重大公共工程的紮實口碑，提供令購屋族安心的2-3房全新落成產品，並貼心附加業界罕見的十年防水保固。在科技產業發展帶動區域需求下，「鳳凰萃」憑藉完工落成的即戰力，已成為當前菁英家庭、首購置產不容錯過上上之選。

住高大，選隆大「鳳凰萃」
預約專線：07-533-1888
接待中心：高雄市楠梓區大學二十六街401號14樓
了解更多：https://go.hiyes.tw/99awqk

關鍵字：高雄高大特區鳳凰萃隆大ET即賞屋ET即賞屋南區

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