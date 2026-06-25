弊案後首場股東會「謝絕媒體」　三地賣地變現逾80億

▲三地集團創辦人鍾嘉村去年捲入光電開發等案後，三地開發（1438）25日召開弊案後首場年度股東常會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團創辦人鍾嘉村去年捲入光電開發等案後，三地開發（1438）25日召開案發後首場年度股東常會，外界原期待藉此說明後續營運、重大開發案及房市展望，不過該公司卻拒絕媒體進場，也未開放會後受訪。會後有股東透露，會中無人發問，約半小時就低調結束。

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三地股東會25日上午在「金獅湖大酒店」舉行，《ETtoday新聞雲》記者到場表明採訪身分後，公司婉拒媒體進場；並表示若有提問，須先以電子郵件提出，再由公司統一回覆。

會後有小股東透露，會中並無股東發問，議程進行快速，約半小時即結束。由於近一年集團歷經多起重大事件，市場原本期待新經營團隊，將藉由股東會對外說明後續營運策略、重大開發案、房市景氣及推案佈局，不過公司並未安排任何公開說明，也未提供媒體提問機會。

而鍾嘉村去年涉及光電開發案遭法院裁定羈押禁見，之後以2.2億元天價交保，今年4月再涉炒股案遭追加起訴，官司持續延燒。事件爆發後，第二代鍾育霖接任三地集團董事長，集團也持續處分資產。

除去年曾外流的14筆售地清單、總面積約3萬3521坪、總價約200億元，引發市場關注外，實價登錄已揭露其中多筆土地完成交易，累計成交金額約60億元。

另外，去年12月，三地集團旗下北基國際，也公告出售文山特區、大港段及農16等3筆土地，總成交金額約19.41億元，其中澄東段及龍中段土地均名列當時外流的售地清單。今年1月，鍾嘉村個人再出售岡山「海中鮮婚宴會館」1/2持分，以8922.3萬元賣給京城集團董事長蔡天贊。總計已知三地集團賣地換現超過80億元。

▲三地集團近1年重大事件整理。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

根據股東會議事手冊，三地開發去年營收11.73億元，稅後純益1.94億元，每股純益（EPS）1.75元。股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.2元，並配發0.8元股票股利。

至於未來營運布局，年報未揭露完整年度推案計畫及總銷規模，但指出後續營運動能將來自在建個案陸續完工交屋，包括「艾美館No.8」、「艾美御之苑」及「艾美國際城」等建案，同時將拓展不同區域房地產市場，並佈局商辦、廠辦及廠房等非住宅產品，以分散住宅市場景氣風險。

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