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交屋巨浪才剛開始　台中市預售案4年解約281億

記者陳筱惠／台中報導

過去買房入厝是喜事，台灣迎來史上最狂交屋潮之際，卻觸發了二屋族、置產客心中的痛，據統計，台中市自2023年至今預售屋成交5萬3404筆，期間解約共計1310筆，解約率2.45%，與全國數據相當並無超出警戒值10％，實際解約金額高達281億255萬元。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

▲▼台中市鳥瞰,台中鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲過去買房入厝是喜事，台灣迎來史上最狂交屋潮之際，卻觸發了二屋族、置產客心中的痛。（圖／記者陳筱惠攝）

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統計內政部預售揭露資訊，在2023年7月1日《平均地權條例》新制上路前後，平均解約率約0.8%，近期全台解約率上升，雖然尚未超出警戒值，以台中來說，台中市自2023年至今預售屋成交5萬3404筆，期間解約共計1310筆，解約率2.45%。

近期召開股東會的富華創新（3056）董事長吳錫坤也直言：「在2024年9月18日前半年，房價高檔進場的購屋族，面臨交屋、轉售與貸款條件收緊等壓力下，可能出現斷頭、轉售、讓利甚至價格倒掛的現象，這2年將會是房價最混亂的一年。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲ 房市冷氣團已瀰漫快2年，但從建照爆量算起，交屋海嘯才要來到。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「房市冷氣團已瀰漫快2年，但從建照爆量算起，交屋海嘯才要來到，先前還沒掀起的解約巨浪，或許才剛要開始，原本以拖待變的交屋前低首付者終要面對現實，值得關注相關走勢。」

根據實價查詢服務網最新統計數據顯示，台中市自2023年1月至2026年6月，累計預售屋解約案件1310筆，總合約金額高達281億2554萬元，其中在各大行政區之中，以西屯區及北屯區位居全市前兩名。

西屯區以360筆解約案例奪下「撤退王」頭銜，解約總金額高達107億3882萬元，單一區便占了全市總解約金額的38%。緊追其後的是近年推案量極大的北屯區，共錄得210筆解約，金額達55億4087萬元。西屯與北屯兩區合計的解約金額即超過162億元，已占全市整體解約規模的5成以上。

目前，市場派大型建商包含富華創新（原總太）、櫻花建設、寶佳機構旗下大小建商，都已經明確表現出降價讓利策略，以利推動新案銷售，代銷業者此時更是為了順利銷售，與消費者出現各式付款政策。

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲現階段解約率約2.5%，若升至1成，將是市場警訊。（圖／記者陳筱惠攝）

東海大學EMBA不動產經營管理組兼任副教授黃昭閔認為：「預售屋解約潮仍在初期，真正壓力可能落在下半年。目前看到的解約案件集中於『弱案』，包括供給量過大、開價高於區域行情、品牌與產品保值性較差的建案；但新青安上路後、房價高點進場的投資型買方，因無法換約、貸款成數不足與價格回落，最可能選擇認賠停損。」

目前西屯、北屯因推案量大、總價高，解約量看起來最明顯；但若以解約比例觀察，海線地區也不遜色，只是基期較低，因此總量未必特別驚人。

黃昭閔估計現階段解約率約2.5%，若升至1成，將是市場警訊，他說：「一旦超過一成，恐形成樹倒猢猻散效應，引發更多買方跟進停損。市場不希望走到這一步。還是希望投資客能夠繼續持有，不要因為大量解約，讓整個房市信心進一步崩壞。」

黃昭閔說：「現在房市的心理面非常脆弱，但股市的信心卻非常強。以前房價漲到每坪40、50萬元，大家會擔心是不是太高；現在股市漲到高檔，大家卻還是敢追，這就是兩個市場最大的差別。」

因為股市流動性高，是公開市場，可以快速買賣、快速獲利；房市則是交易速度慢、轉手不容易，決策時間長，也比較鈍化。陳炳辰補充：「股市紅盤魅力讓資金不願轉向房產，購屋族確實會可能思考解約賠點小錢了結孽緣。不過近期股市獲利了結轉向房市議題再起、加上央行3月微鬆綁訊號，皆緩衝交屋族的壓力，後續還是得觀察指標包含解約率是否再上攀。」

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關鍵字：台中房市預售屋解約房價波動交屋壓力市場警訊

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