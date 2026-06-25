新青安屆期「2027現拋售潮？」　章定煊出面打臉：不會！





▲新青安1.0過去使2024年房市火熱，民眾紛紛搶上車。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

新青安1.0使2024年房市火熱，民眾紛紛搶上車，同時市場擔憂在2027~2029年時是否出現斷頭拋售潮？信義房屋表示，寬限期不是新東西，斷頭潮不會出現；學者章定煊也表示，新青安授信還是走一般銀行體系，不會貸給實力不夠的人，算是安全。

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新青安在2023年8月1日上路，銀行+政府合計補貼利率2碼，之後遇到市場多頭，形成搶房熱潮，同時也掀起未來是否可能出現「新青安斷頭潮」的討論。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「新青安1.0上路時，當時市場狀況不佳，之後受政策利多帶起來，2024年房市暢旺，很多人搶搭新青安列車。」

以寬限期3~5年來看，市場擔憂就是2027~2029年時新青安1.0的斷頭拋售潮。不過，曾敬德認為：「斷頭拋售潮不會發生，不用過度擔憂。」

曾敬德坦言：「寬限期並不是一個新的東西，過去一般房貸就有寬限期，也沒有出現到期、貸款還不出來的拋售潮，此外新青安1.0上路後一陣子，放貸標準也有變得比較謹慎嚴格了。」

▲新青安授信還是走一般銀行體系，對銀行來說，放貸沒有更鬆。（圖／記者黃國霖攝）

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「新青安授信還是走一般銀行體系，對銀行來說，放貸沒有更鬆，也就是讓本來就買得起房的人得到補貼，這在政策立意上要檢討，但同時也反映出『斷頭拋售潮』很難出現。」

事實上，新青安為期3年，將在7月底結束。而即將在8月上路的新青安2.0，傳出將採「3＋4」階梯式退場機制，前3年維持原補貼優惠利率1.775%，自第4年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共7年，至第8年後全面退場。

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