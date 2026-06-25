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「房市像孤兒！」　不動產聯盟轟：全民瘋股政府都不管

▲▼ 不動產聯盟 。（圖／記者項瀚攝）

▲中華民國不動產聯盟總會今（25日）召開記者會，提出7大建言。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「全民瘋股，房地產就像孤兒一樣，房市已經慘到就算讓利，也找不到人買，存在龐大的流動性風險。」中華民國不動產聯盟總會呼籲政府要正視房地產業發展，不要等到出問題了，才來醫治。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

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先前央行召開Q2理監事會議，針對房市管制不鬆綁，讓營建業者相當失望。

中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫表示：「央行希望看到房價下跌，作為信用管制鬆綁的依據，但事實上房價下跌很困難，因為在這麼富裕的台灣，土地資源有限，土地難跌，且營建業經營的成本是越來越高，不然我們對房價下跌也是樂觀其成。」

談到當前房市，黃啟倫坦言：「房市已經慘到『讓利，也找不到人買』，這在經濟學上叫做流動性風險，非常嚴重。」他說：「房地產業不是只有建商，而是關乎250萬從業人口及其家庭生計，是支撐台灣內需經濟的重要支柱之一。」

房仲全聯會理事長王瑞祺表示：「現在『全民瘋股』，很多從業人員不誤正業，進公司就是看股票，年輕人也不工作了，都在炒股票。新聞也都在報股市，房地產就像孤兒一樣。」

王瑞祺直言：「股市熱，一些公司沒有賺錢，股價也是一直漲一直漲，這樣政府都不管嗎？而第二戶房貸這種剛性需求，卻要限制？」政府再不把焦點放在房地產業，會出問題，他呼籲：「不要等到一個產業真的出大問題了，再來醫治。」

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／ETtoday資料照）

▲房市冷靜，房地產業面臨相當大的困境。（示意圖／ETtoday資料照）

中華民國不動產聯盟總會提出7大建言，第一調整土地融資18個月限期動工制度，改採實質開發進度認定。第二改善金融鑑價與授信機制，降低市場失真。第三避免金融資源過度集中，維持產業正常融資。

第四檢討第二戶信用管制，回歸個別風險評估。第五建立跨部會土方分流與再利用制度。第六改善缺工與工料雙漲問題，穩定營建供應鏈。第七維持建築產業穩定發展，兼顧居住正義與經濟成長。

針對第二戶，該會表示：「現今家庭型態與生活模式日益多元，第二戶住宅未必代表投資炒作，許多民眾是因工作調動、子女就學、照顧長輩或換屋需求而持有第二戶住宅，若僅以戶數作為授信標準，恐難反映實際風險。」

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關鍵字：不動產聯盟總會公會建商央行房地產打房黃啟倫王瑞祺

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