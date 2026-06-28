高雄「租金最親民」捷運站　楠梓一口氣占3席

▲高雄捷運2房租金「甜甜價」前10名出爐，楠梓區就佔了3站。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄捷運2房租金「甜甜價」前10名出爐！小港站平均月租僅1.3萬元，成為高雄最親民捷運宅；但租屋量冠軍卻由楠梓都會公園站拿下，近一年成交234件。專家分析，科技園區就業人口湧入，加上新屋交屋潮，讓楠梓形成「供需兩旺」的租賃熱區。

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永慶房產集團彙整實價登錄資料，統計近1年高雄捷運站周邊2房租賃行情，小港站平均月租金僅1萬3374元，是榜單中唯一平均租金低於1.5萬元的捷運站。且前10名站點租金全數落在2萬元以下，對想壓低租金、又要兼顧捷運通勤的租屋族而言，仍具吸引力。

值得注意的是，租金最親民前10名中，楠梓區就佔了3站，包括油廠國小、都會公園及後勁站；若加上鄰近橋頭區的青埔站共有4站入榜。

其中都會公園站雖然平均月租為1萬7592元，並非榜單最低，但近一年租賃成交234件，交易量高居全榜之冠；後勁站也有173件，顯示台積電周邊租屋市場相當活絡。

▲近1年高雄捷運周邊2房租金最親民10站。資料來源：實登、永慶房產集團彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

永慶不動產高雄師大加盟店店東葉誌螢表示，楠梓近年受惠於台積電設廠、楠梓產業園區及橋頭科學園區等重大建設，持續吸引科技人才與就業人口進駐，租屋需求穩定增加。另一方面，區域近年推案量大，新成屋陸續交屋，市場釋出大量2房產品，供需同步成長，因此租賃交易件數明顯高於其他區域。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智則分析，租金最便宜的小港，過去屬於蛋白區，且有不少舊聚落，租金基期相對市中心親民，因此捷運沿線2房租金仍具競爭力。

而鳳山近年隨著大量新大樓完工，不少屋主交屋後便投入出租市場，形成穩定租屋供給，再加上是高雄人口最多的行政區，吸引就業人口及小家庭承租，因此也有鳳山國中站、大東站進榜。

而對租屋族來說，陳揚智說：「楠梓兼具捷運交通、科技產業就業機會與相對親民租金，在供需同步成長下，未來仍將是高雄租屋市場的重要熱區。」

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