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北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

▲北桃唯一雙捷三站「雙捷航廈特區」兼具國際視野與在地生活，開創GLOCAL新願景。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園報導

你聽過「GLOCAL」嗎？這是近年國際間興起的新概念，由Global與Local兩字組成，代表全球接軌與在地生活的結合。像是北台灣的林口三井Outlet生活圈以及青埔高鐵特區，都兼具國際視野與成熟機能的GLOCAL特質。而現在，緊鄰國家大門的「雙捷航廈特區」也挾帶雙捷三高一快交通條件，展現相同態勢。

▲▼業配,昭揚航廈特區,財經專家,何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

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▲房產專家何世昌。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

房產專家何世昌表示，雙捷航廈特區的「雙捷」是指未來捷運綠線G15a／b站與機場捷運A11站；「三高」包括國道一號、國道二號及國一甲；「一快」則為台61快速道路。他指出，隨著捷運綠線預計於2026年底通車後，未來將實現「一站航廈接軌國際、兩站林口、五站直達桃園藝文特區、十站直通台北雙子星核心」的便捷路網。不僅大幅縮短桃園到雙北的距離，更進一步強化桃園、林口與雙北之間的生活及產業連結，帶動北桃共榮發展。

▲▼桃園機場,機場捷運,A13,機場第二航廈站。（圖／記者姜國輝攝）

▲「雙捷航廈特區」一站航廈接軌國際。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

除交通建設外，雙捷航廈特區也迎來產業發展契機，包括台壽、榮運、星宇航空及統一集團等大型企業投入開發，未來發展備受期待。何世昌說明，未來不僅有超過5萬坪、高達500億投資的大巨蛋場館，讓運動賽事、國際演藝及高端商務一次到位；更有產專園區進駐，結合企業總部、運籌中心、智慧物流等規劃，可望創造就業商機。他認為，得到交通建設與產業雙重加持，前景值得期待。

▲▼桃園捷運,機捷,A11,坑口站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「雙捷航廈特區」坐擁雙捷三高一快交通網絡。

▲▼國道一號,國道二號,國一甲,中山高,機場聯絡道,航廈特區。（圖／記者姜國輝攝）

在國家級都市開發計畫全面推進下，航空城與青埔、林口及南崁一步步串聯形成「金磚四角生活圈」，位於交會樞紐的雙捷航廈特區，居住與就業機能也持續升級。何世昌分析，從眾多成熟重劃區的發展經驗來看，「真正的增值空間，往往出現在建設逐步兌現的階段」。目前，雙捷航廈特區正處於交通建設、產業投資與生活圈發展同步推進的關鍵時間點，未來成長輪廓已經越來越清楚。

▲▼昭陽建設航廈特區。（圖／業者提供）

▲航空城與青埔、林口及南崁構築金磚四角生活圈。（圖／昭陽建設提供；以下同）

看好雙捷航廈特區，近年不論是品牌建商、企業投資，甚至自住客，都開始提前布局，希望掌握區域發展創造的成長紅利。其中深耕桃園超過20年的昭揚建築品牌，也選擇進駐推案，瞄準的便是交通、產業與人口紅利逐步到位所帶來的長期潛力。

▲▼昭陽建設航廈特區。（圖／業者提供）

▲▼昭揚建築品牌20多年來持續以穩健推案節奏深耕桃園。

▲▼昭陽建設航廈特區。（圖／業者提供）

從桃園唯一雙捷三站優勢，到產專區與大巨蛋計畫利多，加上金磚四角生活圈逐步成形，雙捷航廈特區正開創GLOCAL新願景，未來發展也值得持續關注。

詳細資訊：https://go.hiyes.tw/9c5fng

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