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17組人搶嶺東商圈中古大樓　幸運兒溢價28%破上拍拿下

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「精銳藝博匯」位於南屯區忠勇路，因品牌建商、社區質感與嶺東生活圈機能，長期自住率高、釋出量有限。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

投標室好熱鬧！台中市南屯區嶺東商圈近日出現罕見法拍搶標熱潮。位於忠勇路「精銳藝博匯」，一戶7樓3房物件第三拍，底價降至1378萬元，吸引17組買方進場競逐，最終由得標人加價近389萬元，以1766.9999萬元拍定，專家認為「買到相對便宜」。

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忠勇路「精銳藝博匯」屋齡約9年，已長達約1年半，未出現移轉紀錄。最近1筆成交則回溯至2024年12月，當時11樓戶以總價2418萬元成交，扣除車位後單價達42.37萬元，市場供給稀少。

觀察同社區待售物件，8樓3房附車位開價約2180萬元，7樓2房附車位開價也達2188萬元。而此次法拍建物總坪數56.53坪、為3房格局，第三拍底價僅1378萬元，明顯低於一般市場價格。

▲▼南屯,嶺東,星巴克,伐子溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期南屯嶺東交易氛圍較去年同期回溫，成交量約增加2成，顯示買賣雙方對價格的認知逐漸靠攏。（圖／記者陳筱惠攝）

永慶不動產南屯世界花園加盟店店長陳孟詮表示：「該社區屋齡9年，社區規劃完整，加上精銳建設品牌與社區質感，在嶺東地區屬於總價門檻較高的住宅產品，住戶多以自住為主，交易量不多。」

陳孟詮說：「在法拍市場中，買方通常無法入內查看屋況，且需自行承擔屋內現況、點交、修繕及可能的佔用等風險。此外，此次拍定戶別位於7樓，屬中低樓層，朝北且面向保安宮，對部分自住客而言具有一定抗性，並非社區內最受青睞的物件。」

透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「現階段法拍市場越來越多自住客委請代標公司出手，價格部分才會出現破上拍的現象，建議要在法拍市場找便宜的民眾，要先了解市場行情與法拍生態。」

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關鍵字：台中法拍精銳藝博匯南屯房市嶺東商圈法拍物件

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