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彰化人買房仍挑「有天有地」　花壇透天案登Q1交易王

▲▼ 台中捷運,彰化房市,透天,交通,松花苑,黑馬 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近年包括台74甲線、東彰道路及高鐵特區等建設，讓北彰與南彰部分區域交易動能升溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷綠線延伸彰化議題持續升溫，而區域房市南北區域分化趨於明顯。另一方面，彰化人對「有天有地」的居住偏好仍未改變，供給量持續維持近4成。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

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彰化房市南北區域分化趨於明顯，住商不動產員林加盟店店東江建德表示：「北彰受惠交通建設的效果最為顯著，尤其台74甲線中彰快速道路串聯台中生活圈後，花壇鄉與彰化市第一季交易筆數，相較2025年單季平均大幅成長近2倍。」

南彰化部分，江建德說：「埔心與社頭交易表現也優於去年平均水準，反映東彰道路通車後，員林周邊生活圈向外擴散，買氣逐漸流向房價相對親民、土地供給較充足的蛋白區。」

▲▼ 台中捷運,彰化房市,透天,交通,松花苑,黑馬 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近5年彰化實價登錄資料觀察，透天產品成交佔比長期維持在3至4成。（圖／記者陳筱惠攝）

根據內政部實價登錄資料，彰化縣Q1透天與大樓市場各有指標個案帶動。其中，位於花壇鄉的「格睿（格誠）松花苑」規劃46棟，預計2027年交屋，Q1共計成交18戶，成交總價在1410萬~2180萬元間，為彰化縣成交件數最多的預售透天案。

預售大樓案成交最熱絡的則是彰化市「合新中正一綻」，規劃25至38坪、2至3房產品，Q1成交共計56件，成交均價約在每坪39萬元上下。

格睿建設現場主管蔣世文表示，彰化民眾對獨立空間、雙車位及有天有地住宅的偏好仍相當鮮明，「包括花壇、彰化市、溪湖、二林與和美等地，多數區域的高總價成交紀錄，仍由透天產品所創下。」從近5年彰化實價登錄資料觀察，透天產品成交佔比長期維持在3至4成。

▲▼ 台中捷運,彰化房市,透天,交通,松花苑,黑馬 。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：台中捷運彰化房市透天交通松花苑黑馬

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