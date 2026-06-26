「最貴捷運共構宅」滑鐵盧　高樓層每坪便宜40萬拍出

▲信義安和豪宅「首泰信義」28樓戶進入法拍市場，並以「破盤價」拍出。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

地主與建商之爭！「首泰信義」28樓戶進入法拍市場，拍賣原因是變價分割，一、二拍流標，三拍時以每坪約170萬元拍出，而該豪宅27樓戶2024年時，以每坪211萬元、總價2億元成交，還創「最貴捷運共構宅」紀錄，如今等同每坪便宜40萬元拍出，卻不見建商進場「護盤」。

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信義安和豪宅「首泰信義」28樓戶流入法拍，原因是共有物變價分割。該物件由建商首泰建設持有約55%、陳姓自然人持有45%，也是該建案合建的地主之一，而雙方產生有些糾紛，陳便申請變價分割。

該物件一拍底價2億1545萬元流標、二拍底價1億7236萬元流標，三拍底價降至1億3790萬元，單價僅餘143萬元，因此吸引5組人馬投標，最終以1億6308.9萬元拍出。

不過，本次拍出的28樓換算單價約170萬元，明顯低於該豪宅社區高樓層行情。攤開實價登錄，「首泰信義」樓高34層，目前已揭露的22~27樓成交單價，皆站穩200萬元。而最貴樓層27樓戶，2024年4月以每坪211.8萬元、總價2億元成交，甚至一度被稱「最貴捷運共構宅」。

據了解，本次拍賣得標人不是首泰建設，意味著在拍賣過程中，首泰沒有進場「護盤」。

▲信義安和豪宅「首泰信義」28樓戶法拍資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

不過，鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「首泰作為物件共有人，具有優先承購權，不排除其會認為價格過低，承購下來後再出售。但另一方面，該豪宅社區還有一定的待售戶數，首泰也未必會進行承購。」

寬頻房訊發言人徐華辰認為：「首泰建設在拍賣階段沒有出手，不會太奇怪，實務上不會因為1戶的特殊狀況，就進一步顯著影響整個社區的行情，但就實價登錄每坪30~40萬元的價差來看，首泰有可能會行使優先承購權。」

「首泰信義」低樓層為事務所、中高樓層則為豪宅。據《樂居網》資訊，該豪宅共計90戶，目前僅出現18筆實登交易。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「該案是從成屋才開始銷售，至今屋齡約4年，其實不算賣很久，以台北市的高總價豪宅來看，從預售賣到新成屋、再賣到中古屋的案例比比皆是。」

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