ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

寶佳入主6年！大華建設營收創新高　鄭斯聰卸任董座

▲▼ 大華建設股東會 。（圖／大華建設提供）

▲剛出任中華工程董座大位的鄭斯聰（前排右2），今（26日）最後一次主持大華建設股東會。（圖／大華建設提供）

記者項瀚／台北報導

剛出任中華工程董座大位的鄭斯聰，今（26日）最後一次主持大華建設股東會，會後與同仁們溫馨合照。大華建設董監事改選，4席換人，並由吳裕國接任董事長，同時他寶佳旗下鴻築建設董事長。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月21日中工（2515）經營權正式變天，股東會改選7席董事，寶佳陣營拿下4席，分別為鄭斯聰、顏明宏、陳世洋、林鴻達，而董事長大位由鄭斯聰上任，他同時也是大華建設董事長。

事實上，寶佳陣營是在2020年入主大華建設（2530），當時華建掌門人林文亮自掛牌上市25年來首度沒有進入董事會，該年度董監事改選，寶佳一樣拿到4席，並由鄭斯聰出任董事長。

如今，寶佳入主大華建設6年，今（26日）大華建設於股東會中也進行董監事改選，包括普董3席、獨董1席換人。普董改由吳裕國（佳峻投資）、黃柏翔（大捷投資）、陳詠芯（佳峻投資）上任，獨董則由許兆慶出任。

同日也決議，由吳裕國出任大華建設董事長，他也是寶佳旗下鴻築建設董事長。

▲▼ 大華建設 。（圖／記者項瀚攝）

▲今日大華建設股東會後，鄭斯聰與公司同仁進行大合照，場面溫馨。（圖／記者項瀚攝）

今日大華建設股東會，沒開放媒體進場，由於有2位熟面孔的「職業股東」參加，因此會議開了長達約1個半小時。結束後，氣氛輕鬆，卸任的董座鄭斯聰與小股東寒暄互動，也與公司同仁進行大合照，場面溫馨。

不過，鄭斯聰依舊維持低調風格，以趕時間為由，未接受媒體採訪。事實上，先前鄭斯聰也有出席中工股東會，但他甚至未直接被媒體捕捉露面。

今日大華建設股東會承認2025年營收63.4億元、年增4%，歸屬母公司稅後淨利17億元、年增4%，皆創下歷史新高。EPS（每股純益）2.03元，較前年增加0.09元。

展望今年，預計有總銷26.6億元桃園「大華菁耕」、13.4億元桃園「大華漾」、25.5億元「大華開朗」、181.8億元台中「大華縱橫」、台南26.5億元「謙大華」等案完工入帳。

不過，建案去化狀況值得關注，像是台南「謙大華」先前傳出call已購戶退差價的消息，至今過了1年，今據《樂居網》資料顯示該案僅銷售12戶。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：中工2515大華建設華建經營權董監事改選董事長換人鄭斯聰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳入主6年！大華建設營收創新高　鄭斯聰卸任董座

剛出任中華工程董座大位的鄭斯聰，今（26日）最後一次主持大華建設股東會，會後與同仁們溫馨合照。大華建設董監事改選，4席換人，並由吳裕國接任董事長，同時他寶佳旗下鴻築建設董事長。

2小時前

香港房子愈蓋愈小「房屋30年縮水26%」　比新加坡少8.5坪

香港智庫「未來經濟學院」近日發布研究報告指出，本港住宅面積持續縮減，過去30年間平均居住空間減少約26%，不僅較上一代居住環境明顯惡化，與同樣面臨土地資源有限的新加坡相比，住宅面積差距也相當顯著。

2小時前

美房貸利率震盪　貸款申請量下滑3.8％

美國房貸利率6月第二周走勢震盪，導致屋主與購屋族進場意願同步降溫。根據美國房貸銀行協會（MBA）公布的數據，截至該周，房貸申請總量較前一周下滑3.8％。

4小時前

豪雨停班房市沒休兵　第一線曝：來人都不是「問問哥」

高雄26日豪雨炸到全市停班停課，房市第一線卻沒有跟著休兵。建案接待中心都照常開門接客，代銷業者透露，來客少到部分案場僅1~2組，甚至掛零，但敢冒雨出門的，幾乎都不是問問哥，而是專程趁大雨檢視區域會不會積水、房屋有沒有滲漏水的專家「準買家」。

5小時前

前國防部營區！北投社宅「新民好室」15分抵北士科

位於台北市北投區的社會住宅「新民好室」日前已經決標，預計在2029年完工後可提供80戶居住單元，據了解該案地點生活機能和交通皆十分便利，距離北士科也只要開車約15分鐘。

5小時前

高雄預售案交易「腳踝斬」　平均各案1個月賣不到1戶

預售屋買氣持續探底，根據統計，1~4月高雄市預售屋實登僅677件，與2023年同期高峰6122件相比，只剩11.1%，可說是「腰斬、腰斬再腰斬」。若以目前全市176場銷售中的預售案換算，平均每個案場4個月僅成交約3.8戶，相當於1個月還賣不到1戶。

6小時前

繳30年房貸！以房養老「是白忙一場？」　律師破迷思

辛苦一輩子繳完房貸，老了卻要用「以房養老」把房子抵押給銀行換生活費，難道真的是白忙一場嗎？一名網友分享銀行以房養老的傳單，質疑一輩子都在幫銀行打工。對此，知名恩典法律事務所律師蘇家宏特別發文解惑，點出5大核心關鍵，直言30年前選擇買房的人非但沒有白忙一場，反而是這場局裡的「最大贏家」。

8小時前

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同喊：現在是買房好時機

大城地產（6171）、富宇地產（4907）今（26）日召開股東會，面對房市狀況，2位董座皆認為「股轉房」的情況趨於明顯，同時央行第7波信用管制後，在2026年首見放寬，董座都認為現在是買房最好的時機。

8小時前

搭捷運通勤信義區「買淡水還是A7？」　一票推前者：紅線坐到底

買房要考量的因素很多，包括地理位置、機能、交通等等，許多人最在意的還是通勤距離，一名網友表示，工作地點在台北信義區，且主要依賴捷運上下班，在A7與淡水價格差不多的情況下，應該選擇哪個區域較合適？對此，信義房屋專家建議，機捷等待班次時間不固定，如果要買A7，可能要先試搭一遍抓時間。

9小時前

北市1區是「紙片屋」大本營　每2件危老就有1件小基地

危老上路以來，北市共核准1072件，其中竟有高達36%為基地百坪以下個案，但近年來已有明顯減少的趨勢。進一步觀察各行政區，松山區迷你基地比例最高，平均每2件危老案就有1件基地不到百坪。

9小時前

【猜猜牠發出什麼聲音？】失聰狗狗散步遇同伴 獨特問好聲也太可愛了！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

變賣65億資產難填錢坑　「珊瑚..

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

「最貴捷運共構宅」滑鐵盧　高樓..

新大樓慘變「千萬養蚊館」　龍井..

大統五福店拆了！　議員外洩重建..

建商1.3億整合鼓山地　每坪喊..

搭捷運通勤信義區「買淡水還是A..

「房市像孤兒！」　不動產聯盟轟..

豪雨生信心！　南台灣土地公股東..

「接待中心一條街」爆頂讓、封盤..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳入主6年！大華建設營收創新..

香港房子愈蓋愈小！房屋30年縮..

美房貸利率震盪　貸款申請量下滑..

豪雨停班房市沒休兵　第一線曝：..

北投社宅新民好室　15分抵北士..

高雄預售案交易「腳踝斬」　平均..

繳30年房貸！以房養老「是白忙..

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同..

搭捷運通勤信義區「買淡水還是A..

北市1區是「紙片屋」大本營　每..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366