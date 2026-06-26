寶佳入主6年！大華建設營收創新高　鄭斯聰卸任董座

▲剛出任中華工程董座大位的鄭斯聰（前排右2），今（26日）最後一次主持大華建設股東會。（圖／大華建設提供）

記者項瀚／台北報導

剛出任中華工程董座大位的鄭斯聰，今（26日）最後一次主持大華建設股東會，會後與同仁們溫馨合照。大華建設董監事改選，4席換人，並由吳裕國接任董事長，同時他寶佳旗下鴻築建設董事長。

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5月21日中工（2515）經營權正式變天，股東會改選7席董事，寶佳陣營拿下4席，分別為鄭斯聰、顏明宏、陳世洋、林鴻達，而董事長大位由鄭斯聰上任，他同時也是大華建設董事長。

事實上，寶佳陣營是在2020年入主大華建設（2530），當時華建掌門人林文亮自掛牌上市25年來首度沒有進入董事會，該年度董監事改選，寶佳一樣拿到4席，並由鄭斯聰出任董事長。

如今，寶佳入主大華建設6年，今（26日）大華建設於股東會中也進行董監事改選，包括普董3席、獨董1席換人。普董改由吳裕國（佳峻投資）、黃柏翔（大捷投資）、陳詠芯（佳峻投資）上任，獨董則由許兆慶出任。

同日也決議，由吳裕國出任大華建設董事長，他也是寶佳旗下鴻築建設董事長。





▲今日大華建設股東會後，鄭斯聰與公司同仁進行大合照，場面溫馨。（圖／記者項瀚攝）

今日大華建設股東會，沒開放媒體進場，由於有2位熟面孔的「職業股東」參加，因此會議開了長達約1個半小時。結束後，氣氛輕鬆，卸任的董座鄭斯聰與小股東寒暄互動，也與公司同仁進行大合照，場面溫馨。

不過，鄭斯聰依舊維持低調風格，以趕時間為由，未接受媒體採訪。事實上，先前鄭斯聰也有出席中工股東會，但他甚至未直接被媒體捕捉露面。

今日大華建設股東會承認2025年營收63.4億元、年增4%，歸屬母公司稅後淨利17億元、年增4%，皆創下歷史新高。EPS（每股純益）2.03元，較前年增加0.09元。

展望今年，預計有總銷26.6億元桃園「大華菁耕」、13.4億元桃園「大華漾」、25.5億元「大華開朗」、181.8億元台中「大華縱橫」、台南26.5億元「謙大華」等案完工入帳。

不過，建案去化狀況值得關注，像是台南「謙大華」先前傳出call已購戶退差價的消息，至今過了1年，今據《樂居網》資料顯示該案僅銷售12戶。

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