「科技三雄」房價大洗牌　楠梓跌9%、橋頭穩站3字頭

▲過去台積電題材讓楠梓、仁武、橋頭房價齊漲，如今房市降溫，科技光環不再保證只漲不跌。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
「科技三雄」房價洗牌！過去台積電題材讓楠梓、仁武、橋頭房價齊漲，如今房市降溫，科技光環不再保證只漲不跌。根據統計，今年前4月楠梓、仁武均價雙雙回落，跌幅分別達9.2%、5.4%，唯獨橋頭逆勢年漲7%，成為三雄中唯一正成長行政區。
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台積電宣布進駐高雄後，楠梓、仁武與橋頭受惠半導體產業聚落及重大建設利多，房價快速走揚，被外界稱為高雄房市「科技三雄」。不過近一年房市受央行信用管制、銀行房貸趨嚴及買氣降溫影響，市場逐漸回歸基本面，3大行政區房價漲跌互見。
中信房屋研展室彙整實價登錄資料顯示，1~4月楠梓區住宅平均房價為每坪26.7萬元，較去年同期29.4萬元下滑9.2%；仁武區平均房價由每坪29.9萬元降至28.3萬元，年減5.4%；橋頭區則由30.1萬元攀升至32.2萬元，年增7%。
東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，楠梓、仁武這波房價回落，主因是前幾年科技題材發酵太快，房價已先行反映利多，當市場買氣轉弱、貸款條件趨嚴，買方自然會重新檢視價格合理性。尤其楠梓先前受台積電題材帶動漲幅明顯，房價下滑可視為高漲後的修正。
▲近一年高雄「科技三雄」平均房價變化。資料來源：實價登錄 資料彙整：中信房屋研展室。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）
葉沛堯指出，仁武雖然具備北高雄外溢買盤與生活圈支撐，但近年新案供給不少，當買方追價意願下降，建商與屋主讓利空間就會增加，短期價格回檔並不意外。
中信房屋橋頭仕豐加盟店店長甯容慧表示，橋頭逆勢上漲，主因是位於高雄新市鎮的新成屋案「鼎宇森花園」今年出現大量成交。該案採先建後售模式，以成屋銷售，根據實價登錄，成交單價約落在每坪35~42萬元，同步拉高橋頭區整體均價。
甯容慧表示，雖然橋頭均價上漲主要受到單一新成屋案挹注，但在整體市場買氣偏弱下，該案仍創下4字頭成交行情，不僅展現品牌建商產品競爭力，也反映市場對橋頭未來發展仍具信心。
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