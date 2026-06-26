豪雨生信心！　南台灣土地公股東會喊：股市只是一時的

記者張雅雲／高雄報導

「股市只是一時，投資房產才是長久。」高雄26日因豪雨停班停課，不過京城建設（2524）股東會仍照常舉行，董事長蔡天贊表示，雖然遇上大雨，仍感謝股東到場支持，會後受訪時表示，近期不少資金轉往股市，但最後仍會回到房產，對高雄房市仍深具信心。

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▲高雄26日因豪雨停班停課，不過京城建設（2524）股東會仍照常舉行，董事長蔡天贊表示，近期不少資金轉往股市，但最後仍會回到房產。（圖／記者張雅雲攝）

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京城股東會26日上午在高雄H2O水京棧國際酒店舉行，儘管高雄因豪雨停班停課，現場仍有不少股東冒雨出席。京城建設發言人周敬恆表示，這是公司首次遇到股東會當天高雄停班停課，內部曾討論是否延期，不過若臨時更動，恐涉及適法性等問題，因此最後仍決定照常舉行。

會中宣布，京城2025年營收36.75億元，年減60.41%；稅後純益6.29億元，年減77.8%；每股純益（EPS）1.71元，較前一年7.67元明顯下滑。股東會通過不配發現金股利及股票股利。

針對近期台股熱絡，不少人投入股市，被問到是否影響房市買氣，蔡天贊表示，資金最後仍會回到房市，「股市只是一時，投資房地產才是長久。」他認為，房地產仍是長期穩定資產，市場資金不會永久停留在股市。

▲京城未來推案重點。資料來源：京城建設。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡天贊在致詞也提到，過去一年受到政府持續推動選擇性信用管制、銀行房貸審核趨嚴，以及市場觀望氣氛升高等因素影響，整體房市呈現「交易量明顯萎縮、房價相對穩定」格局。他指出，雖然房地產市場氣氛還沒太好，但在台灣出口暢旺、經濟成長動能強勁的背景下，房市自然沒有看壞理由。

對今年營運，周敬恆表示，京城目前銷售產品以大坪數餘屋為主，今年無新建案完工認列，目前營收主要來自「京城天贊」、「美術皇居」、「馥之森」、「新世界」等餘屋去化；至於明年新案，預計推出農16「龍中191案」，總銷約50億元，開價未定，推案重心以北高雄為主。

京城本次股東會也進行董事全面改選，共選出8席董事，其中包含4席獨立董事，董事長由蔡天贊繼續連任。

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