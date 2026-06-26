ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「接待中心一條街」爆頂讓、封盤　最夯十字路口4家剩1家

▲▼ 松竹路接待中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於松竹路、山西路十字路口，原本四個街角皆有建案行銷據點，如今隨著其中3處接待中心撤場、頂讓，形成「四咖變一咖」的特殊景象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於松竹路三段、山西路二段，鄰近多座新案接待中心的十字路口，原本四個街角皆有建案行銷據點，如今隨著其中3處接待中心撤場、頂讓，形成「四咖變一咖」的特殊景象。這不僅反映推案節奏與市場供給正在調整，也成為觀察區域房市熱度轉折的縮影。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

北屯松竹路，因車流量、人流大，一整排望去，都是房產接待中心，過去也被稱做「接待中心一條街」，不僅是北屯區的個案，也有不少基地在外區的個案，選擇插旗，形成集市效應不說，也曾被網友稱，「一整天看都看不完！」。

其中最熱門的據點，就位於松竹路、山西路十字路口，在最風光時，四角全都是華麗的接待中心佔據，包含找來網美咖啡助陣的「文心OLIVE」、青園「与溪行」、大映「奕居」與聚佳「豐美」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該十字路口原本四個街角皆有建案行銷據點。（圖／翻攝自Google Maps）

目前，曾找來網美咖啡TEN THOUSAND合作的「「文心OLIVE」接待中心，因咖啡品牌搬遷至漢神洲際百貨後，銷售因達一定成數，未來銷售部分將牽至新案基地店面進行，原本接待中心則是頂讓中。

另一角，青園「与溪行」接待中心，甚至更早就傳出頂讓消息，對面的大映「奕居」接待中心，則是暫時停止開放，目前建案則是封盤狀態。

據房產相關從業人員透露：「松竹路上仍有不少接待中心，只是這個十字路口比較特殊，但也反映出房市熱度轉折，尤其自去年年底開始，案場的來客量與簽約量便出現明顯下滑，就算是3月有利多，市況還是『冷到不行』。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲以目前新案動輒半年沒成交的情況來看，等於每個月都在「賠掉一台進口車」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

該業者說：「市場推案停滯、銷售困難，導致許多建設公司面臨窘境。面對遲遲無法成交的僵局，重傷的是包銷的代銷業者，每個月仍須負擔沉重的管銷成本。」

業者說：「一個中小型規模的接待中心，光是店面租金每個月就可能高達50萬元，若加上平常薪資與日常營運費用，一個月開銷上看100～200萬元。以目前動輒半年沒成交的情況來看，等於每個月都在『賠掉一台進口車』。」

另一名代銷業者則表示，現在市況肉眼可見的不好，其實並非北屯如此，光是自去年至今，台中至少有20咖大型的接待中心「夷為平地」，範圍從海線到精華區，「現在不是代銷競價找案子賣，而是建商開始找不到代銷賣房。」

更有不少業者直言：「現在房市景氣已經這樣了，這就不要報導了吧。」其一是不希望市場呈現更悲觀的情緒，另外也同樣表現出，即便房市相關從業人員甚多，但目前政府著力點不在內需市場，認為就算講出實情，也沒有幫助。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：房市寒冬接待中心北屯房市代銷業者市場低迷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

繳30年房貸！以房養老「是白忙一場？」　律師破迷思

辛苦一輩子繳完房貸，老了卻要用「以房養老」把房子抵押給銀行換生活費，難道真的是白忙一場嗎？一名網友分享銀行以房養老的傳單，質疑一輩子都在幫銀行打工。對此，知名恩典法律事務所律師蘇家宏特別發文解惑，點出5大核心關鍵，直言30年前選擇買房的人非但沒有白忙一場，反而是這場局裡的「最大贏家」。

11分鐘前

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同喊：現在是買房好時機

大城地產（6171）、富宇地產（4907）今（26）日召開股東會，面對房市狀況，2位董座皆認為「股轉房」的情況趨於明顯，同時央行第7波信用管制後，在2026年首見放寬，董座都認為現在是買房最好的時機。

43分鐘前

搭捷運通勤信義區「買淡水還是A7？」　一票推前者：紅線坐到底

買房要考量的因素很多，包括地理位置、機能、交通等等，許多人最在意的還是通勤距離，一名網友表示，工作地點在台北信義區，且主要依賴捷運上下班，在A7與淡水價格差不多的情況下，應該選擇哪個區域較合適？對此，信義房屋專家建議，機捷等待班次時間不固定，如果要買A7，可能要先試搭一遍抓時間。

1小時前

北市1區是「紙片屋」大本營　每2件危老就有1件小基地

危老上路以來，北市共核准1072件，其中竟有高達36%為基地百坪以下個案，但近年來已有明顯減少的趨勢。進一步觀察各行政區，松山區迷你基地比例最高，平均每2件危老案就有1件基地不到百坪。

1小時前

「接待中心一條街」爆頂讓、封盤　最夯十字路口4家剩1家

位於松竹路三段、山西路二段，鄰近多座新案接待中心的十字路口，原本四個街角皆有建案行銷據點，如今隨著其中3處接待中心撤場、頂讓，形成「四咖變一咖」的特殊景象。這不僅反映推案節奏與市場供給正在調整，也成為觀察區域房市熱度轉折的縮影。

2小時前

「最貴捷運共構宅」滑鐵盧　高樓層每坪便宜40萬拍出

地主與建商之爭！「首泰信義」28樓戶進入法拍市場，拍賣原因是變價分割，一、二拍流標，三拍時以每坪約170萬元拍出，而該豪宅27樓戶2024年時，以每坪211萬元、總價2億元成交，還創「最貴捷運共構宅」紀錄，如今等同每坪便宜40萬元拍出，卻不見建商進場「護盤」。

4小時前

豪雨生信心！　南台灣土地公股東會喊：股市只是一時的

「股市只是一時，投資房產才是長久。」高雄26日因豪雨停班停課，不過京城建設（2524）股東會仍照常舉行，董事長蔡天贊表示，雖然遇上大雨，仍感謝股東到場支持，會後受訪時表示，近期不少資金轉往股市，但最後仍會回到房產，對高雄房市仍深具信心。

4小時前

「科技三雄」房價大洗牌　楠梓跌9%、橋頭穩站3字頭

「科技三雄」房價洗牌！過去台積電題材讓楠梓、仁武、橋頭房價齊漲，如今房市降溫，科技光環不再保證只漲不跌。根據統計，前4月楠梓、仁武均價雙雙回落，跌幅分別達9.2%、5.4%，唯獨橋頭逆勢年漲7%，成為三雄中唯一正成長行政區。

5小時前

對標大阪梅北城市再生！永康創設園區5685坪大尺度開發置產新焦點

AI人工智慧、全球半導體技術爆發成長，南科因台積電及國際大廠齊聚，產值已超越竹科，成為台灣高科技產業的領航核心。「永康設計創意園區」因坐落南科外溢第一圈，加上整體規劃擁有大面積綠化、公園、住宅，猶如大阪梅北Grand Green Osaka都市再生，已成為市場公認承接南科高端菁英的最佳核心板塊。

5小時前

17組人搶嶺東商圈中古大樓　幸運兒溢價28%破上拍拿下

投標室好熱鬧！嶺東商圈近日出現罕見法拍搶標熱潮。位於忠勇路「精銳藝博匯」，一戶7樓3房物件第三拍，底價降至1378萬元，吸引17組買方進場競逐，最終由得標人加價近389萬元，以1766.9999萬元拍定，專家認為「買到相對便宜」。

20小時前

【帥氣救援】大雨天見騎士騎車被水流帶倒　超人老公秒下車淋雨幫忙

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

變賣65億資產難填錢坑　「珊瑚..

鞋業大亨千坪神秘莊園　債權人8..

新大樓慘變「千萬養蚊館」　龍井..

大統五福店拆了！　議員外洩重建..

「最貴捷運共構宅」滑鐵盧　高樓..

建商1.3億整合鼓山地　每坪喊..

「房市像孤兒！」　不動產聯盟轟..

豪雨生信心！　南台灣土地公股東..

「接待中心一條街」爆頂讓、封盤..

北市1區是「紙片屋」大本營　每..

ETtoday房產雲

最新新聞more

繳30年房貸！以房養老「是白忙..

股轉房趨勢來了？　大城、富宇同..

搭捷運通勤信義區「買淡水還是A..

北市1區是「紙片屋」大本營　每..

「接待中心一條街」爆頂讓、封盤..

「最貴捷運共構宅」滑鐵盧　高樓..

豪雨生信心！　南台灣土地公股東..

「科技三雄」房價大洗牌　楠梓跌..

永康創設園區5685坪大尺度開..

17組人搶嶺東商圈中古大樓　幸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366