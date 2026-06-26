「接待中心一條街」爆頂讓、封盤　最夯十字路口4家剩1家

▲位於松竹路、山西路十字路口，原本四個街角皆有建案行銷據點，如今隨著其中3處接待中心撤場、頂讓，形成「四咖變一咖」的特殊景象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於松竹路三段、山西路二段，鄰近多座新案接待中心的十字路口，原本四個街角皆有建案行銷據點，如今隨著其中3處接待中心撤場、頂讓，形成「四咖變一咖」的特殊景象。這不僅反映推案節奏與市場供給正在調整，也成為觀察區域房市熱度轉折的縮影。

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北屯松竹路，因車流量、人流大，一整排望去，都是房產接待中心，過去也被稱做「接待中心一條街」，不僅是北屯區的個案，也有不少基地在外區的個案，選擇插旗，形成集市效應不說，也曾被網友稱，「一整天看都看不完！」。

其中最熱門的據點，就位於松竹路、山西路十字路口，在最風光時，四角全都是華麗的接待中心佔據，包含找來網美咖啡助陣的「文心OLIVE」、青園「与溪行」、大映「奕居」與聚佳「豐美」。

▲該十字路口原本四個街角皆有建案行銷據點。（圖／翻攝自Google Maps）

目前，曾找來網美咖啡TEN THOUSAND合作的「「文心OLIVE」接待中心，因咖啡品牌搬遷至漢神洲際百貨後，銷售因達一定成數，未來銷售部分將牽至新案基地店面進行，原本接待中心則是頂讓中。

另一角，青園「与溪行」接待中心，甚至更早就傳出頂讓消息，對面的大映「奕居」接待中心，則是暫時停止開放，目前建案則是封盤狀態。

據房產相關從業人員透露：「松竹路上仍有不少接待中心，只是這個十字路口比較特殊，但也反映出房市熱度轉折，尤其自去年年底開始，案場的來客量與簽約量便出現明顯下滑，就算是3月有利多，市況還是『冷到不行』。」

▲以目前新案動輒半年沒成交的情況來看，等於每個月都在「賠掉一台進口車」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



該業者說：「市場推案停滯、銷售困難，導致許多建設公司面臨窘境。面對遲遲無法成交的僵局，重傷的是包銷的代銷業者，每個月仍須負擔沉重的管銷成本。」

業者說：「一個中小型規模的接待中心，光是店面租金每個月就可能高達50萬元，若加上平常薪資與日常營運費用，一個月開銷上看100～200萬元。以目前動輒半年沒成交的情況來看，等於每個月都在『賠掉一台進口車』。」

另一名代銷業者則表示，現在市況肉眼可見的不好，其實並非北屯如此，光是自去年至今，台中至少有20咖大型的接待中心「夷為平地」，範圍從海線到精華區，「現在不是代銷競價找案子賣，而是建商開始找不到代銷賣房。」

更有不少業者直言：「現在房市景氣已經這樣了，這就不要報導了吧。」其一是不希望市場呈現更悲觀的情緒，另外也同樣表現出，即便房市相關從業人員甚多，但目前政府著力點不在內需市場，認為就算講出實情，也沒有幫助。

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