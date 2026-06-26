北市1區是「紙片屋」大本營　每2件危老就有1件小基地





▲危老上路以來，北市共核准1072件，其中竟有高達36%為基地百坪以下個案。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

危老上路以來，北市共核准1072件，其中竟有高達36%為基地百坪以下個案，但近年來已有明顯減少的趨勢。進一步觀察各行政區，松山區迷你基地比例最高，平均每2件危老案就有1件基地不到百坪。

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住商機構企研室統整台北市政府建管處資料，《危老條例》於2017年5月上路至今，共核准1072件危老案，其中約為36.1%為基地面積小於100坪案件。

不過觀察趨勢，自2017年《危老條例》公布後，百坪以下的小基地危老案如雨後春筍般出現，並於2019年逐漸攀升，至2020年出現112件的歷史天量，之後於2021年仍亦有82件，然而自此之後便一路下滑，今年上半年只剩6件。

住商不動產北市區協理錢思明表示：「2020年是小基地危老案的分水嶺，主因在於當時有10%基準容積時程獎勵，之後由於獎勵時程遞減，又面臨疫情後的工料雙漲等因素，此類鳥籠案開發困難，漸漸不受開發商青睞。」

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「在營建成本高昂的環境下，小基地面臨顯著受到衝擊，北市百坪以下的營建成本每坪動輒40萬元，幾乎沒有開發利潤，此外現行《危老條例》將於2027年5月底屆期，2.0版本基本上也很難再看到迷你基地了。」

▲台北市各行政區基地面積小於百坪之危老案占比排名。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

進一步觀察各區，小基地危老案占比排名前3名行政區，依序為松山區、大安區及內湖區。其中松山區占比更達49.2%，象徵該行政區歷年通過的所有危老案件中，將近半數基地面積皆小於百坪。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「松山、大安為傳統蛋黃區，土地價值極高，改建後增值空間驚人，吸引開發商積極進場，不過區域同時也有舊公寓密集、住戶產權結構複雜及高齡居民意願難以凝聚等困境，當建商或地主為加速重建腳步，往往只能妥協，以小基地先行開發。」

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