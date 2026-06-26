搭捷運通勤信義區「買淡水還是A7？」　一票推前者：紅線坐到底

▲淡水紅線。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的因素很多，包括地理位置、機能、交通等等，許多人最在意的還是通勤距離，一名網友表示，工作地點在台北信義區，且主要依賴捷運上下班，在A7與淡水價格差不多的情況下，應該選擇哪個區域較合適？對此，信義房屋專家建議，機捷等待班次時間不固定，如果要買A7，可能要先試搭一遍抓時間。

有網友在Dcard發文，以往都住在南部，現在要到北部生活，想知道如果在信義區上班，且上下班主要依賴捷運，在A7與淡水價格差不多的前提下，哪一個選擇比較好？還是有其他區域推薦的嗎？

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網友推薦淡水的房子

貼文一出，網友推薦淡水，「當然是淡水，紅線直接坐到底，還有鬆弛感的氛圍」、「A7捷運班次很少，時間沒抓好就要等15分鐘才一班，大部分社區走路到捷運站也要至少15分鐘，機捷到了北車，要轉乘紅線又要再走一段路，這些時間絕對要考量清楚，不是只單純看捷運車程」、「要新房子我會選淡水，但淡水距離信義真的太遠，交通可以考量公車、機車，可以多看東湖、汐止」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果猶豫不決，最好的方式就是趁著上下班時間，實際到林口、淡水感受一下，甚至可以到那邊租房子、住一陣子再來決定，如果要搭捷運，機捷的班次要多留意。曾經理也指出，A7大多都是在附近上班、或是居家工作的人；如果想要住在雙北，對預算有限的族群來說，淡水房價相對雙北親民，加上大多是新房子，具有明顯吸引力。