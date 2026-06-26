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股轉房趨勢來了？　大城、富宇同喊：現在是買房好時機

▲▼ 股東會 ，富宇，大城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為「股轉房」的情況趨於明顯，同時央行第7波信用管制後，在2026年首見放寬，都是房市正向訊號。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大城地產（6171）、富宇地產（4907）今（26）日召開股東會，面對房市狀況，2位董座皆認為「股轉房」的情況趨於明顯，同時央行第7波信用管制後，在2026年首見放寬，董座都認為現在是買房最好的時機。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

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大城地產（6171）2025年度營收11.76億元，相較2024年度18.19億元，減少35.35%，會中同意並通過年度盈餘分配案，發放每股現金股利2元。

賴源釗說：「其實現在是買房最好的時機，雖然目前資金多停留在股市，但高資產族群已經開始進行資產配置，出現『股轉房』的情況，股票如果已經有賺到，真的可以想辦法把資金導回房市。」

賴源釗指出，「市場買盤普遍還在等待9月央行理監事會議的決議方向，同業間已有不少建設公司開始推出『善意回饋』，對消費者來說是一件好事。」

大城地產目前在建個案包括北屯區「悅讀大城-雲詠」，總戶數48戶，與大城建設合建的「大城知丘」總戶數198戶，以及「大城光年」總戶數194戶。

▲▼ 股東會 ，富宇，大城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大城地產董事長賴源釗（左）說：「其實現在是買房最好的時機。」（圖／記者陳筱惠攝）

同天，富宇地產（4907）同樣召開股東大會，會中通過配發現金股利1.5元，高於EPS 1.23元，將由過往保留盈餘提撥，以現金方式發放。

富宇地產董事長張世欣提到：「3月以來房貸利率微幅鬆綁，全國自然人第二戶購屋貸款成數從5成調升至6成，是央行信用管制後首見放寬，為房市帶來正面的轉向訊號。」

富宇地產2026年預計有「明星綻」、「曙光之森」、「富宇瑀玥」等3案有機會於年底前陸續完工入帳，外界以5月底前銷售情形推估，預計分2年度進帳，總計約56億元，惟實際入帳時程仍須視地政及銀行作業進度而定，不排除部分認列時點遞延至2027年。

除此之外，富宇地產近期將推出大里區新案「精鑄」，規劃2~3房、20~34坪，外界推估總銷約14億元。

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關鍵字：房市趨勢台中建案股轉房房貸利率地產投資

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