高雄預售案交易「腳踝斬」　平均各案1個月賣不到1戶

▲據統計，今年1~4月高雄預售屋實登僅677件，平均每個案場4個月僅成交約3.8戶，相當於1個月還賣不到1戶。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄預售屋買氣持續探底，根據統計，今年1~4月高雄預售屋實登僅677件，與2023年同期高峰6122件相比，只剩11.1%，可說是「腰斬、腰斬再腰斬」。若以目前全市176場銷售中的預售案換算，平均每個案場4個月僅成交約3.8戶，相當於1個月還賣不到1戶。

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高雄市不動產代銷公會統計，今年1~4月高雄住宅預售屋實價登錄677件，相較2022年同期2363件僅剩28.6%、2023年同期6122件僅剩11.1%，顯示市場買氣急凍，交易量已回落至近年低點。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，以目前高雄大樓、華廈市場銷售中個案來看，成屋223場、預售176場，合計399場，以176場預售案分食前4月677件成交量換算，平均每個案場4個月僅成交約3.8戶，換算每月成交不到1戶。

謝哲耀表示，成交量持續探底，不僅影響購屋族，也直接衝擊整體產業鏈。以高雄為例，目前約有200家代銷公司、4000名從業人員，但近來已有約10家代銷公司停業，創近10年新高，成交量急縮已開始衝擊第一線代銷產業。

▲目前高雄已有約10家代銷公司停業，創近10年新高，呼籲央行正視市場交易量急縮。（示意圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀指出，成交量持續探底，並非民眾沒有購屋需求，而是貸款卡關。其中受影響最深的是有剛性需求的換屋族。受到不動產放款集中度限制影響，銀行在有限授信額度下優先篩選放款案件，不少換屋族甚至還沒正式送件，就已遭銀行婉拒，成為市場上的「換屋貸款孤兒」。

不具名建商表示，目前市場買氣確實較前幾年明顯降溫，建商推案也會依市場狀況調整節奏，不過目前最大的問題並非價格，而是貸款限制影響成交效率。對於有品牌、地段及產品力的個案而言，剛性需求仍在，只是成交時間拉長，市場已由過去快速去化，轉為比產品、比價格、比付款條件的新階段。

對房市買氣急凍，謝哲耀說：「建議第2戶貸款成數可恢復至7~8成，協助有實際換屋需求的家庭完成居住升級。隨著家庭人口變化、子女成長及房屋老化，換屋本就是正常住宅需求，若能讓換屋循環恢復，不僅有助於釋出中古屋供給，也能帶動危老重建、都市更新及公益出租等住宅政策推動。」

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