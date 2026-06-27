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20年透天含雙車位「3500萬有找」　他驚：更多人寧願買新大樓？

▲▼買房,購屋,預售屋,客廳,樣品屋,,,。（示意圖／記者賴志昶攝）

▲屋況超好的透天竟然沒人買。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

電梯大樓、透天與公寓各有支持者，真正重要的還是回到自身需求與生活習慣，有網友指出，最近在看台中的房子，屋齡近20年的社區透天，外觀維持不錯、可停雙車，開價竟不到3500萬，驚呼「原來大家更偏向買新大樓」。對此，信義房屋專家表示，大樓有管理員可以收包裹，也不用追垃圾車，適合年輕人。

近20年社區透天　含2車位開價不到3500萬

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有網友在PTT發文，最近在看台中的房子，近20年社區透天，看起來維持得不錯，社區質感也還行，而且還有雙車位，結果一看價格，居然不到3500萬元，「是不是驗證了同樣價格同樣地點，現代人普遍寧願買新大樓？」

貼文一出，網友點出透天厝的缺點，「客廳到餐廳到房間還要爬樓梯，也不是很理想，我還是喜歡一整層平面的7、80坪，不用整天爬上爬下的」、「要爬樓梯好累，打掃也好累」、「沒有人幫忙收包裹是一大麻煩」、「如果有電梯會更好」。

透天沒有鄰居吵鬧　空間又大

不過也有網友喜歡透天，「要確定是沒人要，還是買不起欸」、「我也想住透天，只是我買不起啊」、「大樓如果停水（戶數多，水塔不知道會不會不夠）停電（高樓層）很麻煩，透天就還好，有自用水塔也不用怕高樓層」、「就不想跟奇葩鄰居住在一起啊，透天你半夜想跳舞都沒人會管你，你住大樓連想換裝潢都要申報」、「新透天很爽的好嗎？有電梯，單層20坪，安靜又方便」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中南部的話買透天比較好，有潛力之外也是主流商品，不過最主要還是錢的問題；曾經理分析透天的優缺點，空間大、土地值錢、不被干擾；缺點則是沒有管理員收包裹，需要爬樓梯等等。

曾經理表示，年輕人多選擇不婚、不生，居住需求也跟著轉變，現在網購盛行，大家都會希望有管理員可以代收包裹。

關鍵字：台中房市透天厝大樓買房居住便利房市分析

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