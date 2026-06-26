豪雨停班房市沒休兵　第一線曝：來人都不是「問問哥」





▲高雄26日豪雨炸到全市停班停課，房市第一線卻沒有跟著休兵。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄26日豪雨炸到全市停班停課，房市第一線卻沒有跟著休兵。建案接待中心都照常開門接客，代銷業者透露，來客少到部分案場僅1~2組，甚至掛零，但敢冒雨出門的，幾乎都不是問問哥，而是專程趁大雨檢視區域會不會積水、房屋有沒有滲漏水的專家「準買家」。

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高雄市遭大雨狂炸，許多民眾都自嘲「咕嚕咕嚕」，雖然26日高雄停班停課，多數建案接待中心仍維持正常營業，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，主要是「要把握每一組客人」，不會因為天氣惡劣就輕易暫停接待。

不過，豪雨確實影響來客量。謝哲耀指出，今天不少案場全天僅約1~2組來客，甚至有案場整天掛零，相較平日明顯減少，不過願意冒著大雨出門看成屋的客戶，都不是問問哥，幾乎都是有購屋規劃的專業「準買家」。

謝哲耀表示，成屋案最能在雨天接受考驗，不少民眾就是刻意挑豪雨天看房，觀察基地地勢是否較高、周邊道路會不會積水、社區排水是否順暢，以及地下室、車道是否有積水情形，甚至留意室內是否出現滲漏水等狀況，這些都是晴天無法完整看出的細節。





▲成屋案最能在雨天接受考驗，不少民眾就是刻意挑豪雨天看房。（圖／記者張雅雲攝）

他表示，目前房市買氣本來就不若前幾年熱絡，因此雖然來客不多，但客戶精準度卻明顯提高，「豪雨假還願意出門看房的，基本上都是真正有購屋需求的人。」

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，豪雨天看房不只是在看屋況，也是在檢驗「區域抗災力」。近年買方除了單價、格局與交通題材，也愈來愈重視周邊是否容易積水、道路排水是否順暢。

蔡博丞說：「這類因素短期未必會直接反映房價，但會影響買方出價意願，若區域逢雨就出現積水或通行不便，即使開價漂亮，也可能拉長銷售期，甚至成為議價理由。」

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