房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

▲原PO想要延長還款年限。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生大事，高額房貸常讓人很有壓力，有網友表示，當初買房時，銀行只核准20年房貸，目前已繳4年，但每月3萬8000元的房貸，讓夫妻倆感到壓力沉重，想詢問是否能向銀行申請延長為30年？對此，網友建議可以先與原本銀行重新協商，或向其他金融機構詢問轉貸條件。

想延長貸款年限降月付



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原PO在臉書社團「買房知識家」發文，當初買房時，銀行僅核准20年房貸，如今已繳4年，每月需負擔高達3萬8000元的房貸，讓夫妻倆感到壓力，「就算夫妻兩人都有工作，壓力還是好大，現在想要改成30年，可以嗎？」

原PO補充，不是沒有能還款，只是希望可以改成30年，「現金可以更活用，畢竟現在股市也很熱。」

貼文曝光，網友建議可考慮轉貸或重新與銀行洽談，並多方詢問不同金融機構，「轉貸其他金融機構會重新鑑價，覺得OK再辦理」、「可以問問台新銀行、中信銀行、新光銀行、玉山銀行，有的銀行有30年、40年可以選擇」、「如果你們夫妻都有穩定工作，而且房貸已正常繳款4年，其實有機會申請房貸轉貸或延長年限，不一定完全沒機會」、「要看年紀還有屋齡，多問幾家銀行」。

有網友提醒，不能只看月付金下降，也要留意利率與轉貸成本，「轉貸未必好，先從原本銀行談！我也想轉貸，但我的利率很低，所以不敢轉貸」、「你轉貸也要看利率，如果利率不好就要評估了」。