台灣驚人消費力！　200萬廚具「1天進口1貨櫃」創世界第一

▲總價動輒100~200萬元的義大利STOSA廚具廚具，在台灣曾創下全球銷售第一的成績。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

甫落幕的2026年米蘭設計週與米蘭家具展，參展業者義大利STOSA廚具，展示了最新流行的樣式外，也意外發現一項來自台灣市場的特殊現象。總價動輒100~200萬元的廚具，在台灣曾創下全球銷售第一的成績。

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義大利STOSA廚具，在台灣由中歆廚具代理，今日發佈最新趨勢，取經米蘭設計週與米蘭家具展，2026年廚具潮流包含實木面板搭配金屬的異材質搭配拼接、導角設計等細節。

中歆廚具總經理陳福臺說明：「當代廚房已經不只是烹飪空間，而是可以串起客廳、餐廳的生活場域，對美感的要求也會更高。」

不過，實際查詢，在疫情期間，義大利STOSA廚具在台灣銷量曾衝到海外第一名的地位，STOSA品牌經理莊思敏透露：「2023年時台灣房市相當暢旺，在歐洲整體衰退25%的情況下，台灣業績竟然大爆發，衝上世界第一，當時最誇張時1天1貨櫃。」

▲在豪宅市場佔有一席之地的Poggenpohl廚具，則以設計感與時尚風格取勝。（圖／資料照）

據悉1個貨櫃，可以裝下5座豪宅使用的大廚具、10座標準廚具，換算下來年度銷售額突破3000組，推測至少有30億元營業額，對於這樣的業績原因，連莊思敏都直言：「我們也很想知道。」

隨著現代人生活型態的改變，尤其是在LDK空間，包括客廳、用餐廳、廚房，場域界線變得模糊，廚房躍居為居家空間的主角之一，尤其是廚具空間，近年占居家裝潢空間的費用占比，更是已提高到20~25％。

其中在豪宅市場佔有一席之地的Poggenpohl廚具，其代理業者德廚集團表示，台灣房市中通常小家庭比較重視實用性及收納，因此大多會選擇日系品牌，而豪宅客層則傾向採用設計感與時尚風格的高級廚具品牌。

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