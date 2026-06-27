曾敬德／股市獲利了結資金外溢　房市將成下一波避風港





▲台股受惠AI資金行情，台股指數一度衝上4.8萬點，台股市值一度衝破150兆元。（圖／記者湯興漢攝）

文／信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德

台股受惠AI資金行情，台股指數一度衝上4.8萬點，台股市值一度衝破150兆元，較去年同期近乎翻倍，這樣的表現可以算是歷史級別的漲幅，一年間是值翻了70兆的水準，股市膨脹的70兆是甚麼樣的水準，大概就等於2023年整個台股的市值。

AI帶來的股市效應對於房市影響有多大，現在台灣人的房貸餘額大概12兆，景氣好的時候一年房貸餘額增加約1兆元，對比市值大幅膨脹的股市，只要一些資金從股市流入房市，恐怕就會讓房市出現不一樣的樣貌，這也說明為什麼央行在房地產交易量大幅萎縮，房價也進入盤整期後，對於選擇性信用管制放寬的腳步也顯得更為謹慎。

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至於這波股房走勢呈現背離，主要是民眾也知道不要跟政策對做，尤其房地合一稅上路後，若有獲利想要等到20%的稅率再出場，至少也要5年時間，一來資金投入的週期甚長，二來現在房價也沒有上漲勢頭，因此資金不會貿然進入房市，同時間股市又提供一個絕佳的投資機會，今年以來許多股票都翻倍上漲，因此看到股市出現交易熱絡的盛況。

不過股市有句名言，萬般拉抬皆為出，股市大幅膨脹帶來的財富效應，股市膨脹的購買力與資金遲早會反映到房市上，尤其這波股市上漲狀況相對平均，以前只有少部分族群享受財富增值，如疫情後的海運類股，可能賺到財富的民眾相對有限。

但這波漲的都是股本較大且股東族群眾多的類股，包括AI產業帶動的電子五哥、半導體業，近期甚至記憶體與面板，這些過往長輩長期套牢的股票，股價也翻了好幾倍，加上ETF的投資熱潮，這波賺到錢的股民最多同時獲利也最豐厚。

▲等到股市賺夠或者開始震盪時，民眾就會開始想要落袋為安。（圖／記者姜國輝攝）

等到股市賺夠或者開始震盪時，民眾就會開始想要落袋為安，開始對自己好一點，可能先買車買錶，吃好一點的館子買些奢侈品，最後也會想要改善自己的住宅條件，讓自己住的舒服一點或者幫小孩子購屋置產等。

從第七波管制以來已經達20個月時間，市場逐漸反映政策利空，今年第一季央行微鬆綁後，買氣也開始慢慢回流，雖然買的仍是自用當道，但發現中高價的房屋買氣明顯提升，而觀察這些買方有科技業、金融業或者本身就是高資產族群，都是這波股市大漲後購買力大幅增加的族群，而股市帶來的財富效益，可能成為這一波房市最重要的故事。

曾敬德小檔案

學歷：輔大新聞系畢業

經歷：蘋果日報地產記者

現職：信義房屋不動產企研室專案經理