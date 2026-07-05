紐約拍板100萬戶公寓房租「凍漲2年」！租客嗨翻歡呼

▲紐約100萬戶租金管制公寓拍板凍漲，未來2年房租都不漲，也兌現市長曼達尼競選主打政見。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

紐約市租金指導委員會25日表決通過，自今年10月起，約100萬戶受租金管制的公寓，無論簽訂1年或2年租約，租金皆不得調漲，等同未來2年維持現有租金水準，也兌現紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）競選時提出的「房租凍漲」承諾。

根據路透社報導，租金指導委員會（Rent Guidelines Board）當天以7票贊成、1票反對通過方案。投票結果出爐後，大批租客隨即歡呼、吹口哨慶祝。

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曼達尼隨後發表聲明表示，這項決議是紐約租屋族的重要里程碑，也讓辛苦工作的家庭終於獲得喘息空間。他強調，市府將持續致力於減輕民眾的居住負擔。

租金指導委員會每年制定調整幅度時，會綜合考量薪資變化、通膨、房屋維護成本、稅負及房東收益等多項因素。

曼達尼上任後，已任命委員會9名成員中的6人，外界認為此舉有助於提升支持房客政策的聲音。不過，在投票前數小時，一名代表房東利益的委員宣布辭職，批評市府已預先決定結果，質疑委員會喪失依法應有的中立性。

同樣由前市長任命、也是委員會兩位房東代表之一的史密斯（Christina Smyth）請辭時指出，市長早已決定這場表決的結局，因此她選擇離開委員會。

對此，委員會主席密契爾（Chantella Mitchell）回應表示，委員及工作團隊始終秉持獨立、公正。

在表決前舉行的公聽會中，多位租客表示，生活成本持續攀升，但收入成長跟不上物價，因此希望租金至少維持不變，甚至應適度調降；房東團體則認為，若全面凍漲租金，將增加建物維護壓力，部分房東甚至可能難以負擔房貸。

其實，前市長白思豪（Bill de Blasio）執政期間，紐約曾於2015年至2021年間三度針對1年期租約實施租金凍漲政策，如今再度祭出相同措施。