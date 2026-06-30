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砸3.5億蓋「單人隧道」被罵爆！保時捷三代不蓋了　4.5億求售莊園

記者張方瑀／綜合報導

保時捷董事會主席沃爾夫岡．保時捷（Wolfgang Porsche）先前計畫在奧地利薩爾斯堡（Salzburg）山區，為自己的愛車開鑿一條長達500公尺的「專屬單人隧道」，引發當地居民強烈反彈。面對龐大的反對聲浪，沃爾夫岡似乎決定放棄這項計畫，直接將這棟充滿歷史意義的別墅莊園掛牌出售。

砸重金開路　只為停放8輛愛車

根據《衛報》報導，沃爾夫岡2020年豪擲840萬歐元（約台幣2億9800萬元）在薩爾斯堡郊區買下這棟建於17世紀的歷史別墅。去年秋天，他更進一步取得市府許可，打算再砸下約1000萬歐元（約台幣3億5500萬元），穿過崎嶇的石灰岩山丘打造私人聯外道路。

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高齡83歲的沃爾夫岡原先規劃，這條隧道將從市中心的市立停車場，直通別墅旁邊的地下車庫，讓他在那裡能專屬停放8輛愛車。

沃爾夫岡是保時捷家族的一員，家族資產估計達220億美元（約新台幣6600億元），祖父斐迪南•保時捷（Ferdinand Porsche Sr.）創辦了保時捷汽車公司。

▲▼保時捷家族成員之一的億萬富翁沃爾夫岡•保時捷（Wolfgang Porsche）傳出因為妻子有失智情況，打算與對方離婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲保時捷家族成員之一的億萬富翁沃爾夫岡。（圖／達志影像／美聯社）

歷史故居變私人車庫惹眾怒

然而，這項「單人隧道」提案曝光後，引爆當地居民的怒火。引發爭議的關鍵在於，這處被當地人稱為「帕興格小城堡」（Paschinger Schlössl）的莊園深具歷史意義，曾是著名猶太裔作家史蒂芬·茨威格（Stefan Zweig）的故居，直到1934年他被奧地利法西斯政權驅逐出境前，都一直居住於此。

茨威格的回憶錄曾是電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）的靈感來源。他生前曾形容這棟別墅「浪漫又不切實際」，並認為其迷人之處就在於「車輛無法抵達」，必須爬上卡普齊納山（Kapuzinerberg）的一百多階樓梯才能到達。

當地民眾痛批，在這座許多居民正面臨住房短缺與高昂租金的城市裡，沃爾夫岡的隧道計畫根本是將「不平等」推向極致。去年抗議最高潮時，薩爾斯堡街頭四處可見「要一個屬於大家的城市，不要專屬單人的隧道」的抗議標語。這股反對聲浪據悉也促成了沃爾夫岡決定賣房。

態度急轉彎　豪宅連同「隧道許可」掛牌出售

面對強烈反彈，沃爾夫岡的態度出現大轉彎，將這棟擁有12個房間的莊園以1270萬歐元（約台幣4億5000萬元）掛牌出售。

房仲業者在銷售宣傳中，甚至將「令人讚嘆且已獲批准的私人隧道專案」與「地下車庫的獨特附屬建築」作為一大賣點，強調這讓該房產提升到了另一個層次，在歷史悠久的薩爾斯堡是「獨一無二的特色」。新屋主同樣可以獲准建造隧道，但必須搶在建築許可於2028年底到期前動工。

沃爾夫岡的一名房地產經理向《薩爾斯堡新聞報》證實了出售消息。他拒絕透露沃爾夫岡放棄建案的真正原因，但將圍繞著隧道引發的風波形容為一場「出於嫉妒的爭論」。

綠黨籲撤銷許可防炒房　市府坦言買不起

儘管反對隧道的民眾正在歡慶勝利，但薩爾斯堡綠黨（The Greens）呼籲市府應更進一步，直接撤銷這項沃爾夫岡當初花了4.8萬歐元（約台幣170萬元）取得的建築許可，因為該許可顯然讓房產價值跟著水漲船高。

綠黨的哈勒（Ingeborg Haller）告訴奧地利媒體，「總不能把公共土地拿來當作房地產炒作的工具吧？這關乎所有人的平權。不能因為只有買得起的人，就能拿到私人隧道的許可。」

此外，針對多年來希望能將別墅收歸國有，並改建為茨威格紀念博物館的呼聲，薩爾斯堡市長奧英格（Bernhard Auinger）則坦言，市府根本買不起，徹底打破了倡議人士的希望。

關鍵字：保時捷Wolfgang Porsche奧地利薩爾斯堡房產雲

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