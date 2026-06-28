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「想賣台北30年公寓房」買新套房！全場勸退：賣了買不回

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原PO猶豫下一步該怎麼做。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

就算是老房子，只要位置對了一樣有價值，若內部翻新整修過，住起來依然舒適，一名38歲的女網友表示，有一間靠近西湖捷運站，屋齡30年的公寓房，不曉得該花錢整修，還是賣掉買台北市的新套房。對此，信義房屋專家指出，不管是套房還是老公寓，在台北市都有市場，屋齡倒是還好，地點才是關鍵。

有網友在「買房知識家」發文，這間公寓的位置靠近台北市西湖市場，走路到捷運站約10分鐘，生活機能與交通條件看起來不算差。不過，由於房子屋齡已超過30年，又是沒有電梯的3樓公寓。

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她坦言，未來若長期一個人居住，考量到便利性、維修成本與年齡增長後的上下樓問題，猶豫要不要賣掉，改買台北市新電梯大樓的套房，還是花錢整修公寓繼續住？

多數人建議別急著賣

貼文曝光，多數人建議他不要賣掉，「不建議賣，賣了買不回來…3樓公寓不算高…30年也不算老…很多4、50年的」、「公寓不用繳管理費，台北市地點好的電梯小套房，管理費和公用電費通常不會太低，長期下來開銷差很多喔」、「把公寓隔成三間套房，一間自住、二間出租，或是三間都出租，拿房租去買另一間自住」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不管是套房還是公寓，只要地點在台北市都很夯，屋齡倒是其次，地點比較重要，而且原PO的房子離捷運站近，仍具有優勢，「台北市的公寓市場一直都有」。

曾經理進一步指出，賣掉買套房，身上也許還會剩一筆錢，可以拿去做投資，或是其他事情，但如果重新裝潢的話，要直接拿出一大筆錢，會比較辛苦。他也提醒，「台北市套房出入複雜，要買的話要挑一下。」

關鍵字：台北房市老公寓新套房房產投資西湖捷運

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