年收180萬仍買不起新房　新青安排富恐增「政策孤兒」





▲台北市購屋可負擔總價在2100萬元，但新案平均成交總價卻高達4278萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新青安2.0擬導入「200萬元排富條款」，台北市平均家庭年所得已達180萬元，購屋可負擔總價在2100萬元，但新案平均成交總價卻高達4278萬元，存在2千萬元以上的巨大差距。

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《591新建案》檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算出代表購買力的可負擔總價（以1/3支付貸款，40年期、8成、利率1.775%計算），發現全台竟有過半數縣市呈現「不及格」狀態。

其中，差距最大仍是台北市，平均家庭所得雖高達180萬元、僅次於新竹縣市，但可負擔總價與新案成交總價仍相差逾2千萬元，可說是全台最不友善的購屋地區。另外新北、台中、彰化、基隆市等地，差距則介於200～400萬元之間。

▲全台各縣市可負擔新案總價一覽表。（AI協作圖／資料來源：591，記者項瀚製作，經編輯審核）

近期市場傳出新青安2.0將納入排富條款，《591新建案》新聞公關課主任畢務潔直言：「平均家庭年所得200萬元固然屬於中高所得族群，但在雙北及部分高房價區域，扣除生活等必要支出後，這類族群未必仍有能力買得起新房。」

畢務潔表示：「這次若被排除新青安2.0之外，未來是否會像高齡首購族一樣成為政策孤兒，值得關注。」

台北市平均家庭年所得180萬元，已逼近新青安2.0的200萬元排富門檻。台北市可負擔總價為2100萬元，但新案平均成交總價4278萬元，差距甚大。

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「現在新青安2.0傳出的200萬元排富門檻，是針對申貸人個人，而非家庭；現在年輕人買房，許多人都是雙薪貢獻。」

此外，曾敬德表示：「實務上年輕人在台北市買房成家，大多都有長輩一定金額的贊助，此外嚇人的4278萬元平均成交總價是指新建案，觀察中古市場，2000多萬元仍能在台北市買到中古大樓或是蛋黃區公寓。」

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