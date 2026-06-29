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租金漲3倍逼退「熱浪島」　接手火鍋店撐2年爆停業

▲▼ 冒香香 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於南屯區向上路近環中路口，過去因租金9年漲3倍逼退知名餐廳的店面，接手店家再傳暫停營業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去因租金9年漲3倍，逼退知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」的店面，2年前由冒菜火鍋「冒香香」傳以月租約85萬元接手後，近期也傳出該店暫停營業，品牌方坦承：「固定租金等成本壓力相對沉重，因此選擇縮小店型，朝向其他區域發展。」

位於向上路近環中路口，佔地約330坪的超大店面，2024年因租金9年漲3倍，從40萬元升到120萬元，逼退知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」，該店選擇在9月底結束營業，隨後在各地開啟「熱浪小島」。

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同年底，冒菜火鍋「冒香香」接手，據了解當時每坪成交租金約2100元，月租金落在85萬元~90萬元間，營業至宵夜場，主打親子共遊的場域，受到不少網美、家庭客喜愛，不過經過2年，該店驚傳已經停業，實際走訪，該店面內部已經搬空。

▲▼ 冒香香 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鍋物店轉戰商圈型小店，店家說在消費型態改變下，縮小店型、提高坪效才是現階段較符合市場的經營方向。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問「冒香香」總經理林咏震證實將轉戰其他地點。林咏震嘆：「目前一中店已經開幕，勤美店還在裝修，旗艦店雖然空間寬敞、停車便利，但對餐飲業而言，固定租金、人事與營運成本壓力相對沉重，在消費型態改變下，縮小店型、提高坪效才是現階段較符合市場的經營方向。」

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「近年大型餐飲品牌展店策略已有明顯改變，不少業者轉向百坪以下、位於商圈或捷運周邊的店面，以降低固定成本、提高翻桌率及來客穩定性。」

沈政興說：「尤其成熟商圈，雖然坪數較小、租金單價較高，但整體租金總額較容易控制，也更符合現今餐飲品牌快速複製展店的需求。」

不過隨著「冒香香」撤出後，這處大型店面預計將再度釋出市場，據了解，未來若要成功承租，未來仍有可能是餐飲品牌進駐，是否能承壓高租金，值得關注。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲不少餐飲業者轉向百坪以下、位於商圈或捷運周邊的店面，以降低固定成本、提高翻桌率及來客穩定性。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：台中餐飲高租金商圈發展店面釋出餐飲趨勢

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