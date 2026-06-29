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「獨居老人宅」首破70萬宅創新高　僅2%願住養老機構

▲▼大直街巷弄公寓近期單價屢創新高，近期有2樓公寓創88萬元高單價。（圖／記者賴志昶攝）

▲少子化、高齡化嚴峻，全台中僅1名老人居住的「獨老宅」首度突破70萬宅。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

少子化、高齡化嚴峻，全台中僅1名老人居住的「獨老宅」首度突破70萬宅，創下新高。根據衛福部調查，65歲以上長者僅約2％選擇住在養老機構，高達98%選擇住在家裡。

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根據內政部最新統計，Q1全國僅老人居住宅數近92.3萬宅，創統計以來新高，其中僅1名老人居住的「獨老宅」更首度突破70萬宅，高達達71.3萬宅，年增2.1%，同步寫下新高。

另外，2名老人居住宅，也就是「老老照顧宅」為19萬宅，季增2.3%。3名以上老人居住宅則近1.9萬宅，季增3.1％。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「獨老宅數量相較10年前呈現翻倍，顯示人口老化與家庭結構轉變的壓力正在顯現，其中北部城市子女分戶、長輩獨居比例高；中南部則隨地方人口老化，老人宅數量也正快速攀升。」

▲▼老人,看護,輪椅,老人照護。（圖／記者季相儒攝）

▲65歲以上長者僅約2％選擇住在養老機構，高達98%選擇住在家裡。（示意圖／ET資料照）

根據衛福部調查，65歲以上長者僅約2％選擇住在養老機構，高達98%選擇住在家裡，等到需要照顧時才選擇住宿機構或銀髮宅等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「少子化、高齡化是台灣正面臨嚴峻社會議題，且許多長輩需要電梯，但往往都是住在老舊公寓，生活不便，不過實務上不少晚輩雖與長輩分開住，但居住地點鄰近，還是能達到一定的照料效果，此外在國內幫傭文化也是相當普及。」

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關鍵字：少子化高齡化獨居老人信義房屋住商不動產

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