台積電題材燒進沙崙　營造大老：看好科技聚落將成型

▲南部科學園區沙崙生態科學園區推動中，後續開發進度備受市場關注。（圖／記者姜國輝攝）

記者張雅雲／高雄報導

沙崙「台積電題材」喊了多年，隨著南部科學園區沙崙生態科學園區推進，再度引發市場關注。麗明營造董事長吳春山表示，看好沙崙未來發展潛力，未來可望吸引大型科技廠進駐，成為台南下一個重要科技聚落。

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針對外界關注麗明是否已承攬台積電沙崙廠房工程，麗明營造進一步說明，目前並未承攬台積電沙崙園區廠房工程。吳春山受訪時提及台積電，是以未來可能進駐沙崙的科技大廠為例，並非指公司已取得相關工程，且看好沙崙整體園區後續發展，而非麗明承攬個案即將動工。

麗明營造表示，公司過去確實曾承攬科技廠房工程，也曾有台積電相關廠房工程經驗，但該工程並非位於沙崙園區。

據了解，南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫面積約531公頃，今年4月已進入第二階段環評，預定2027年第3季完成。後續園區招商及科技廠商進駐情形備受市場關注，也讓沙崙被視為臺南下一波科技廊帶的重要發展區。

吳春山看好沙崙具備高鐵、智慧綠能科學城及AI產業聚落等優勢，若未來有更多科技業者進駐，可望帶動周邊就業、人口與區域發展。他也強調，重大建設仍須兼顧生態保育與永續發展，在推動產業的同時，也要兼顧環境平衡。

▲麗明營造董事長吳春山表示，看好沙崙未來發展潛力，認為隨著科技產業聚落逐步成形，未來有機會吸引更多科技大廠進駐。（圖／記者張雅雲攝）

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