500坪小品建案交屋零拋售　專家揭不敗關鍵

▲基地面積在500坪上下、戶數精緻的「小品建案」，靠著成屋0轉售的紀錄，讓「文青風」建案鎖死自住客。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

剛性需求抬頭與政策嚴控投機炒作的背景下，過去動輒數千坪的大型造鎮案不再是唯一票房保證，反而是基地面積在500坪上下、戶數精緻的「小品建案」，靠著成屋0轉售的紀錄，讓「文青風」鎖死自住客。

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觀察轉手率，與大型造鎮案動輒百戶的待售量，台中市場並稱為文青系建商的「磐鈺建設」與「麗晨建設」，更是以二手市場創下「極低轉售率」成為這波打炒房下的贏家。

觀察台中的實價登錄與二手市場可以發現，磐鈺與麗晨的建案一旦交屋，幾乎看不到拋售賣壓潮，如磐鈺建設烏日區屋齡2年「昕昕裏山」基地699坪，規劃142戶，市場上僅3戶轉售，最新成屋北區「草間漫漫」基地363坪，僅41戶，目前轉售2戶。

▲▼小品案通常基地都是危老案，地形不一定很方正，也因此在要符合「麻雀雖小五臟俱全」的公設。（圖／記者陳筱惠攝）

麗晨建設位於西區屋齡5年的「山溜滴」基地457坪，規劃54戶，0戶待售，屋齡1年的「語山簷」規劃42戶同樣0戶待售，而甫交屋的12期「花果山」規劃97戶，僅2戶轉售。

磐鈺營建機構總經理張立杰表示：「其實小品案通常基地都是危老案，地形不一定很方正，也因此在要符合『麻雀雖小五臟俱全』的公設，就相當考驗設計功力與施工品質。」

張立杰指出：「尤其公司『沒有任何一個室內公設的空間是一樣的』，每案皆因地制宜，依區域環境與周邊建築樣態設計。最特別的是新案頂樓觀景台轉向45度面向台中植物園。」住戶可在此以「上帝視角」欣賞綠地美景。

▲▼麗晨建設「花果山」，以山居聚落為設計概念，社區規劃果樹庭園、生態水景、林蔭步道與屋頂農園。（圖／記者陳筱惠攝）



同樣甫落成的麗晨建設「花果山」，以山居聚落為設計概念，社區規劃果樹庭園、生態水景、林蔭步道與屋頂農園，相較一般住宅社區著重公設機能，新案則將更多空間留給植栽、生態與戶外活動場域，營造具自然感的居住環境。

麗晨建設特助簡欽松表示：「目前客戶除了看重地段，更在意空間能否真正回應生活本質。許多客戶在步入露台、感受到微風與採光的流動後，皆對這種『在城市中擁有山林生活』的延伸感留下深刻印象。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「這類精緻小品案能牢牢鎖死自住客，核心優勢就在於『高辨識度』，加上相較於大型社區人流複雜、公設折舊快，500坪左右的小品案戶數通常控制在30至80戶，不僅管委會意見容易凝聚、物業管理能做到客製化微型服務，更因為沒有短線投資客踩踏，資產抗跌保值性極強。」

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