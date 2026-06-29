11年沒住過！　范瑋琪鄰居開價1.88億賣毛胚房

▲藝人陳建州、范瑋琪夫婦持有的「方念拾山」豪宅社區，鮮少出現交易及釋出。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

藝人陳建州、范瑋琪夫婦持有的「方念拾山」豪宅社區，鮮少出現交易及釋出。該社區5樓戶以1.88億元開價求售，該戶為毛胚狀態，屋主在11年前就取得，對比當時取得價格大幅抬價5000萬元。

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藝人陳建州、范瑋琪夫婦，還有歌手張信哲持有的豪宅「方念拾山」，樓高規劃14層，一層一戶，全社區只有13戶，鮮少出現交易與釋出，上一回實登交易已是2019年的事情。

觀察《591房屋交易網》該社區5樓戶求售中，含車位權狀116坪，開價1.88億元，從刊登圖片來看，目前仍為毛胚屋狀態。

經查實登以及謄本，該屋主為林姓自然人，登記在天母，他在預售時就以1.38億元、每坪139萬元取得，從成屋落成至今已有長達11年的時間。





▲「方念拾山」5樓戶開價1.88億元求售。（圖／翻攝自591）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「台北市豪宅入手10年以上未住的案例，不算非常罕見，在2013~2014年時逢豪宅市場多頭，不少資產階級是以置產角度購入，待時機成熟後出脫。」

不過，賴志昶表示：「近年政府政策對豪宅市場相當不友善，如今限貸成數降到3成，一些指標新案過好好幾年仍在努力去化中，部分中古豪宅價碼甚至未超越10年前市場多頭時期。」

中信房屋大安新生加盟店長戴龍祥表示：「大安區總價1~2億元的豪宅待售量不算多，仍具有市場，而『方念拾山』地段佳，靠近信義、新生路口，鄰近大安森林公園，且由於戶數少，釋出相當有限，在這種精華地段若有新案釋出，單價都是挑戰200萬元大關的。」

戴龍祥表示：「『方念拾山』高樓層具大安森林公園景觀，頂層戶在2013年單價就逼近200萬元，5樓戶雖然景觀條件較差，但估每坪仍有160萬元水準。」

▲「方念拾山」5樓戶求售資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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