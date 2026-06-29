左營老牌婦幼醫院搬家　屋主曝原址「舊瓶裝新酒」





▲高雄知名婦幼醫院「柏仁醫院」今年搬離左營博愛路舊院區後，不但招牌已經拆除，近期也圍起大片施工圍籬進行裝修。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名婦幼醫院「柏仁醫院」今年搬離左營博愛路舊院區後，舊址火速重新裝潢，引發外界關注是否已有新租客進駐。據查，該棟建物所有權人為高雄捷運公司，高捷證實，目前正裝潢中，未來仍將由「柏仁醫院」經營，規劃改作其他醫療科別使用，預計2027年開幕營運

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「柏仁醫院」創立於2002年，是高雄知名婦幼醫院，深耕在地24年，提供婦產科、新生兒、小兒科及產後照護等醫療服務。今年3月「柏仁醫院2.0」總院大樓正式啟用，目前該院已搬遷至新院區。

而位於左營區博愛二路350號的舊院區，不但招牌已經拆除，近期也圍起大片施工圍籬進行裝修，讓不少民眾好奇是否已有新租客接手。

▲柏仁醫院為擴大營運規模及統籌經營管理，3月已將婦兒科醫院、月子中心搬遷至總院。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該棟大樓基地面積約285.68坪、建物約1348坪，地主為高雄市政府捷運工程局，屋主則是高捷公司。高捷表示，該地為高捷公司取得地上權，並持有建物所有權，由柏仁醫院自2002年承租開發，租期至2037年。

高捷指出，此次並非更換承租人，既有博愛二路舊院區計畫改作其他醫療科別使用，目前正進行裝修，預計2027年開幕營運。至於租金，高捷表示不便透露。

▲「柏仁醫院」舊院區小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，新舊院區都位於北高雄蛋黃區，其中博愛二路舊院區鄰近漢神巨蛋商圈、捷運巨蛋站，周邊生活機能成熟，土地與建物價值不菲。近年北高雄精華地段土地行情大幅上漲，周邊土地單價約每坪280萬元上下，屬區域少見的大型完整基地。

陳揚智分析，若依市場行情出租，單坪約700~800元換算，該棟建物整體月租金約90~110萬元。不過，由於該案屬長期承租，實際租金仍須依雙方契約內容為準。整體來看，「柏仁醫院」雖將婦幼醫療主力移往新總院，但舊院區並未退場，而是透過功能轉型持續投入醫療用途，也反映北高雄精華地段大型醫療不動產仍具穩定使用需求。

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