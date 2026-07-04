深耕大台南20年！富利暘「仰承」引領永康透天豪宅新格局

▲富利暘建設「仰承」落腳永康鹽行國中重劃區，以限量16席精品透天聚落，展現品牌深耕大台南地區豪宅透天別墅建築實力。

圖、文／富利暘建設提供

住宅市場競爭日益激烈，新興建商品牌不斷湧現，能跨越城市累積開發經驗，持續打造高品質住宅的建商並不多見。源自台中建築基因的富利暘建設，跨越縣市在台南找到對土地與生活價值最深刻的共鳴。

看見台南人對家族根基的重視、對世代傳承的執著，以及深植於基因的透天文化，形塑這座城市獨有人文底蘊，成為富利暘建設深耕台南的重要契機。位於永康鹽行重劃區的精品豪宅透天新案「仰承」，則是品牌對於建築精神的深刻實踐。

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▲富利暘建設精品豪宅透天新案「仰承」位於永康鹽行特區核心地段，串聯南科、永康交流道及台南市區，坐擁永康重劃區發展優勢。

於台中、台南累積的精品豪宅與高端透天開發經驗，建立市場口碑與品牌信任。以低調奢華的建築美學為核心，創辦團隊長期深耕大台南房地產，足跡遍及東區虎尾寮、安平、善化、仁德、永康等指標區域，透過一棟棟作品累積品牌價值與建築實力。不同於市場上快速周轉與大量推案開發模式，富利暘建設始終秉持「品質優先」的理念，不以戶數規模作為發展目標，將每次推案視為品牌精神的具體實踐。

隨著南科產業發展帶動區域建設升級，永康重劃區已成為台南房市備受矚目的核心熱區。富利暘建設全新推出台南透天豪宅作品「仰承」，座落永康鹽行特區核心地段，憑藉完善街廓規劃、便捷交通機能及串聯市區與南科的區位優勢，吸引企業主、科技管理階層與高資產客層關注。

富利暘對建築的用心從案名即可窺見，「仰承」二字寓意仰望典範、承先啟後、傳承家族精神、生活價值與文化底蘊。「仰承」規劃12戶精品住宅與4戶店面產品，僅16席次，從空間思維到居住質感，皆承襲富利暘一貫的慢工精築精神，以細膩工法回應現代家庭對理想居所的期待，再次展現品牌對住宅價值與居住品質的長期堅持。

▲「仰承」以大面落地開窗，開放式公領域與細膩建材，戶戶六米以上大面寬，營造大器尺度與採光的精品透天豪宅空間。

透天，不僅是垂直向上的居住哲學，更承載著家族世代傳承的情感價值。富利暘建設深刻理解現代家庭對空間的需求，富利暘「仰承」建坪82至89坪、地上五層規劃加屋突層，戶戶六米以上大面寬、樓高約3.6米、雙車庫規劃，透過電梯串聯起各層空間，讓不同世代家人皆能自在生活。每一層樓保有獨立生活節奏，在兼顧隱私的同時，也凝聚家人間的情感交流，讓每個空間都能安放對理想生活的想像。

富利暘建設以高規格建材，選用西班牙進口磁磚、德國Noblessa精品廚具及全棟日本TOTO精品衛浴等國際品牌，以超越市場均值的配置，滿足企業主、自營商、二代接班人及高資產族群對品味生活的期待，打造兼具居住舒適、資產保值與家族傳承價值的理想宅邸。

▲富利暘建設「仰承」選用高規格建材配備，全棟TOTO精品衛浴，結合簡約質感建材，打造媲美飯店式的舒適沐浴空間。

富利暘建設「仰承」的珍貴，不僅來自於有限席次，建築團隊透過細膩的規劃思維，讓住宅不僅滿足當下需求，更具備家族傳承價值。隨著精華土地取得不易、營建成本持續攀升，兼具地段、規劃與品質的台南精品豪宅透天正逐漸稀有。富利暘建設以「匠心獨運」的職人精神打造，皆承載對建築品質的堅持與對家族傳承的承諾，仰承不只是住宅，更是值得珍藏與世代傳承的資產。

