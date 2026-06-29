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蘆竹只認識南崁？　在地房仲推1區「生活環境超舒適」

▲▼ 桃園大竹 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年桃園房市持續受惠重大建設帶動，蘆竹大竹地區也受市場關注。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

桃園大竹房市受市場關注，隨著航空城計畫持續推進、鄰近青埔生活圈，以及低密度住宅環境等優勢，指名度越來越高。在地房仲表示，過去大竹以別墅透天為主，近年興建不少社區大樓，且整體供給量有限，市場穩定，後勢相當看好。

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東森房屋桃園大竹加盟店東游國智表示，大竹位於航空城旁，同時緊鄰青埔，是蘆竹三大生活圈之一，過去因容積率限制，幾乎以透天別墅為主，因此一直有「桃園別墅聚落」的特色；近年因容積放寬，才開始出現大型住宅社區與電梯大樓，使整體住宅型態更加多元。

游國智指出，目前大竹市場主要可分為兩大產品。首先是透天產品，主力屋齡約10年左右，地坪約25坪、建坪約75至85坪，目前市場總價約2000~2500萬元，若屋齡5年內的新透天，總價甚至突破3000萬元。由於土地與營建成本持續攀升，近年透天供給明顯減少，也讓屋況良好的透天產品更加搶手。

至於近年快速增加的新大樓市場，游國智表示，5年內新成屋成交單價約每坪38萬元上下，目前預售案已普遍站上4字頭，尤其近年不少大型建商陸續進駐，讓大竹的大樓市場逐漸成熟，但整體供給不多，區域發展也相對飽和，市場仍維持相對健康的供需結構。

▲▼ 桃園大竹 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年桃園大竹的大樓產品越來越多。（圖／東森房屋提供）

交通也是大竹最大的優勢之一。游國智指出，大竹擁有大竹交流道，同時還可利用國道一號中壢服務區上下高速公路，往返台北、桃園都相當便利。此外，開車約10分鐘即可抵達青埔生活圈，包括大型商場、高鐵桃園站等機能都能快速共享，因此雖然大竹本身大型商業設施不算集中，但生活便利性絲毫不受影響。

買盤方面，游國智觀察，大竹與南崁客群相當接近，除了不少航空產業從業人員，也吸引許多雙北外溢客層，不少購屋族實際看屋後，反而更偏好大竹低密度、街廓寬敞、居住環境舒適的生活氛圍，因此不少原本鎖定南崁的購屋族，最後都選擇落腳大竹。

展望未來，游國智表示，目前政府已討論規劃一條串聯中路重劃區、大竹及青埔的新捷運（輕軌）路線，若未來順利推動，將進一步提升區域交通便利性。此外，大竹緊鄰航空城，可說是航空城利多第一排。

至於前年央行第七波信用管制是否造成衝擊？游國智認為，大竹整體賣壓仍屬偏低，一方面透天產品因新案稀少、供給有限，市場支撐力道強；另一方面，大樓市場因供給量相對有限，也吸引不少建商持續布局，隨著區域發展逐漸成熟、可開發土地日益減少，加上交通與建設利多持續發酵，大竹房市後續表現仍值得市場持續關注。

▲▼ 桃園大竹 。（圖／記者項瀚攝）

▲游國智相當看好桃園大竹地區的房市發展。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：桃園蘆竹南崁房價大竹低密度東森房屋

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