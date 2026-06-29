買4千萬房寵兒卡關！　富爸媽頭疼：頭期款最久得備12年

▲高房價時代，加上全台嚴格防守的「豪宅限貸」門檻未放寬，要幫下一代提前買房，難度也加高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

高房價時代，加上全台嚴格防守的「豪宅限貸」門檻未放寬，現在的房市環境，確實連許多縱橫市場多年的地產業者與房仲業者都忍不住感嘆：「現在連要幫下一代買房、換房，真的越來越難了！」

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

跨出雙北，豪宅限貸的門檻訂定在4000萬元，在這樣的剛性通膨與政策夾擊下，近期不少個案為了規避4000萬元，將坪數縮小，蛋黃區更是出現16坪左右的產品來因應總價。

中陽集團董事長張博鈞就分享：「近期個案遇到不少家長要幫二代購入房產案例，都卡在4000萬元這關，但其實並非房價問題，而是目前貸款僅剩3成，以4000萬元的房價來說，就必須付出2800萬元的頭期款。」

對於中、高資產家族的剛需來說，2800萬元也著實是一筆龐大金額，不過張博鈞點出：「即便父母願意出資，但實際換算下來，2800萬元以每年每人244萬元的贈與極限，要在孩子滿18歲過戶房產，至少得從6歲開始逐年贈與。」若父母雙方各244萬元，則是可以減到6年。也就是說，大約要回頭從孩子6歲~12歲就開始準備。





▲若為未成年子女購屋，資金來源若非自身存款，容易被國稅局認定為父母的贈與行為，需依法申報贈與稅。（圖／記者陳筱惠攝）

張博鈞無奈表示：「隨著近年營建成本大漲，中南部的精華區新案，如稍大坪數或優質的建案，總價很容易就衝破4000萬元大關。一旦跨過這條紅線，貸款成數立刻被限縮至極低的成數，且完全沒有寬限期。」

澄岳地政士事務所所長鐘雅馨表示：「 雖然以4000萬元來當作個例比較偏頗，以台中來說首購族相對可負擔範圍落在1000~1500萬元，頭期款大約450萬元來計算，父母雙方或單方的壓力就能夠減輕許多。」

投資客王先生說：「如果這244萬或488萬元，進到孩子帳戶後只是放在活存，那就太可惜了。不僅可以利用孩子名下的證券帳戶進行穩健的資產配置，如定期定額投入高股息ETF或市值型ETF，都比傻傻等買房來得划算。」

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼