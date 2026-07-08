▲大美術館生活圈延伸中都，「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者黃稜涵／採訪報導

高雄近年在AI產業發展帶動下，城市發展軸線逐漸成形，北有台積電與橋頭科學園區，南有亞洲新灣區，帶動住宅市場跟著升溫，而位於兩大產業核心之間的「美術館、中都、農16」生活圈，也逐漸形成高雄市中心新的黃金三角，其中，中都重劃區在「大美術館計劃」推動下，近年躍升為自住市場關注焦點。

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▲▼高雄AI產業發展帶動城市軸線成形，中都重劃區在「大美術館計劃」推動下，近年躍升自住市場新焦點。

房市專家張旭嵐分析，高雄近年產業轉型相當成功，北高雄有台積電、橋頭科學園區等科技聚落，南高雄則有亞洲新灣區經貿、數位及港灣建設發展，而位於南北雙引擎核心位置的中都重劃區，同時串聯美術館、漢神巨蛋、義享天地、富邦BOT開發案及高雄車站等重要生活機能，不僅享有交通、商業優勢，美術館周邊更擁有成熟文教環境，對重視生活品質的自住客而言，具備相當吸引力。

▲▼房市專家張旭嵐表示，中都重劃區位於高雄南北雙引擎核心，兼具產業發展與生活機能，對自住客具高度吸引力。

張旭嵐表示，過去高雄市中心住宅市場主要以農16及美術館特區為代表，近年隨著「大美術館計劃」推動，中都重劃區因一橋之隔串聯美術館生活圈，同時擁有中都濕地公園、愛河水岸及完整重劃區街廓，逐漸納入高雄市中心高端住宅版圖，形成農16、美術館與中都三大核心生活圈。

▲▼中都重劃區同時串聯漢神巨蛋、富邦BOT開發案、義享天地、美術館、及高雄車站等重要生活機能。

她進一步指出，以目前房價來看，農16新案已站上7字頭，美術館特區多落在6字頭，相較之下，中都重劃區目前仍以4至5字頭為主，在兼具市中心機能、綠意環境與房價基期優勢下，對首購及自住客而言，仍具備相當競爭力。

看準高雄市中心黃金三角的發展潛力，興連城開發近年提出「大美術館計劃」，從美術館生活圈出發，串聯中都濕地與未來馬卡綠園道作品，逐步打造一條屬於高雄的城市美學生活帶。位於中都重劃區核心的指標新案「中川月亮灣」，主打22至40坪，並導入AlfaSafe 耐震工法，推出訂簽6%、工程期零付款的優付條件，鎖定首購、年輕家庭及換屋族，為自住客打造兼具安全與環境美學的優質住宅。

▲▼興連城開發於中都重劃區推出指標新案「中川月亮灣」。

專案經理凃瑞彬指出，興連城開發的「大美術館計劃」，首部曲是位在美術館的「里山美術」，這個案子在 2024 年推出預售後，在市場上獲得很好的回響。第二部曲就是這次在中都重劃區推出的「中川月亮灣」，中都擁有高綠覆率、愛河水岸與濕地公園，我們希望延續「里山美術」對自然與藝術的回應，進一步把中都的濕地、愛河灣與磚窯文化，轉化成建築與生活空間的語言。未來第三部曲則會在美術館馬卡綠園道首排推出「馬卡道路案」。對興連城開發來說，「大美術館計劃」不只是單一建案的開發，而是希望透過建築、自然與在地文化的結合，讓住宅成為城市生活美學的一部分。

▲▼專案經理凃瑞彬指出，興連城開發的「大美術館計劃」有三部曲，希望透過建築、自然與在地文化的結合，讓住宅成為城市生活美學的一部分。

除了生活環境外，興連城開發連續三年獲得「誠信建商」殊榮，凃瑞彬表示，興連城開發自2024年至2026年連續三年獲得「誠信建商」肯定，這代表我們五年內，在消基會無消費者申訴或申訴未結案件，在各級法院無發生消費者團體訴訟案件，能讓消費者放心選擇。這次「中川月亮灣」規劃上主要回應中都重劃區的生態、水岸與綠意條件。透過建築退讓、生態廊道與綠意延伸，讓社區和濕地公園、愛河水岸有更好的銜接，也讓住戶在日常生活中，就能感受到中都特有的自然環境。他指出，目前「中川月亮灣」同步推出「訂簽6%、工程期零付款」優付方案，希望降低購屋門檻，提供購屋族更具彈性的資金規劃，讓自住客能更輕鬆卡位高雄市中心新興生活圈。

▲▼興連城開發自2024年至2026年連續三年獲得「誠信建商」肯定。

建築不只是提供居住空間，也能成為城市生活美學的一部分，興連城開發透過「大美術館計劃」，從美術館特區的人文藝術氛圍出發，延伸到中都重劃區的低密度、高綠覆與水岸生態條件，逐步串起一條屬於高雄的城市美學生活帶。

《中川月亮灣》耐震輕奢宅｜22–40坪

禮賓專線｜(07)350-8888

建案詳情｜https://ari.tw/wovf1v

接待會館｜高雄市明誠四路與美術東二路口