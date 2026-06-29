水湳92億大案下半年進場　董座曝價格趨勢：只會調更高！

▲亞昕國際（5213）位於台中水湳經貿園區的預售案「亞昕THE ARC」，總銷92億元，為中台灣下半年度指標大案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

亞昕國際（5213）位於台中水湳經貿園區的預售案「亞昕THE ARC」為中台灣下半年度指標大案，亞昕董座姚政岳也首次鬆口會調整價格，不過他說：「自家個案有許多第一，要調價只會調得更高。」

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水湳經貿園區的預售案「亞昕THE ARC」，基地面積約2219坪，包含286戶住宅、76戶事務所，住宅規劃2至3房、23至39坪，總銷約92億元。面對水湳市場價格，姚政岳在今（29）日出席《小豬超級英雄蓋新家》公益套書義賣時透露：「會調整價格，但只會調得更高。」顯然對於自家建案相當有自信。

姚政岳說：「營建業在各項法規，包含耐震、消防等趨於完善，這也表示營建成本就是在此，當設計與施工細節皆投入相當多心力的建案，相信售屋非以價格作為唯一訴求。」

維昕國際董事長張維珍補充：「新案鄰近中央公園，周邊包括台中國際會展中心、綠美圖、未來台中超巨蛋等重大建設持續推進，加上距離中部科學園區車程約8分鐘，可望受惠科技產業發展與就業人口持續增加，成為台中房市關注新焦點。」

▲亞昕董座姚政岳（前排中）今出席活動時表示，新案會調整價格。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，同樣是上市開發商的富華創新（3056），則是在股東會上宣布，水湳「文商15」地號，將在年底進場，此次跨足「全齡宅」、「類飯店」，將朝養生村方向規劃，預計規劃2房、28至35坪產品，每坪開價75~78萬元。

海悅機構、海鉅開發主委任棟表示：「在政策持續調控下，整體交易速度雖放緩，但資金並未退出市場，而是逐漸集中至具品牌力、產品特色及區域發展題材的個案。隨著下半年市場進入新一波推案期，建商如何透過產品差異化及創新行銷吸引自住客，也將成為市場競爭的重要課題。」

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