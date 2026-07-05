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網點名「住過回不去」神設備　洗碗機只是基本款

▲▼做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生,廚房。（圖／記者李毓康攝）

▲房價愈來愈高，自住族買房不只比地段、坪數，也愈來愈重視居住品質，引發網友討論哪種設備最能改善生活？（示意圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價愈來愈高，自住族買房不只比地段、坪數，也愈來愈重視居住品質。有網友發問「有什麼家用設備最能改善生活？」掀起熱烈討論，除了洗碗機、洗脫烘、掃地機器人等「家事三寶」穩坐人氣榜，還有不少設備被網友封為「住過就回不去」，成為提升居住品質的關鍵。

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原PO在PTT《home-sale》板發文詢問，有哪些設備能真正提升居住品質？他分享自己疫情期間購入桌球機器人，家中小孩使用率極高，甚至比飛輪、跑步機更實用，也推薦有換家具需求的人考慮升降桌，認為長時間工作舒適度明顯提升。

大批網友也紛紛分享自身經驗，其中洗碗機、洗脫烘、掃拖一體機器人被封為「家事三寶」，認為最大的價值並非省錢，而是把每天花在洗碗、曬衣、拖地的時間省下來。此外，全熱交換器、全戶除濕、吊隱式除濕機、廚下瞬熱淨水器、免治馬桶等設備，也因改善生活品質、提升便利性，獲得不少支持。

娛樂設備掀起大幅討論，不少網友認為，大尺寸電視近年價格愈來愈親民，85~98吋電視已成為不少家庭升級首選，搭配音響系統即可打造家庭劇院；也有人偏好泡澡浴缸、IH爐等設備，認為只要每天都會使用，就比昂貴裝潢更值得投資。

▲▼高雄,小宅,2房,套房,租金,房價,權威物業 。（圖／記者張雅雲攝）

▲現在民眾買房不只看建材品牌，也會留意建案是否導入與健康相關的設備。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，近期全熱交換器的討論度愈來愈高，主因是空氣品質愈來愈不佳，加上現在買房主力多為小家庭，不少購屋族家中有幼兒，對空氣品質、過敏問題更敏感。

他表示，現在民眾買房不只看建材品牌，也會留意建案是否導入與健康相關的設備，例如全熱交換器、全戶淨水或除氯設備，「很多人買房就是為了小孩，這種對孩子生活環境有幫助的配備，會比單純豪華裝潢更受歡迎。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀提醒，設備並非愈多愈好，仍須回歸家庭成員、生活習慣及住宅坪數規劃，若在有限空間內過度堆砌設備，反而可能壓縮收納及活動空間，影響居住舒適度。

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關鍵字：家電裝潢洗碗機居住品質家事三寶空氣品質家庭劇院居家設備

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