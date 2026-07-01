超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

▲桃園市近期拋出「可負擔住宅」構想，打破台灣人「買房抗通膨」的投資思維。（圖／翻攝自桃園市政府）

記者項瀚／綜合報導

如果有一種房子，能用比市價低很多的價格買到，但未來出售「1毛錢都不能賺」，甚至得原價回售給政府，你願意買嗎？桃園市近期拋出「可負擔住宅」構想，打破台灣人「買房抗通膨」的投資思維，讓住宅回歸居住本質，在市場與政策圈掀起高度討論。

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最新一集《地產詹哥老實說》邀請OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝，他表示：「台灣過去數10年的住宅政策，長期將居住責任推回市場『買不起，就被視為個人努力不夠』，政府如今願意承認『不是所有人都該靠買房解決居住問題』，方向本身是正確的。」

「年輕人的真實感受還是一樣，社宅抽不到、租屋不穩、房子買不起。」廖庭輝直言，不論是社會住宅、婚育宅或可負擔住宅，都只是解決不同面向的政策工具，而非壓制高房價與高租金的「終極答案」。

與過去「市價打折」不同，桃園版可負擔住宅主打「用家庭收入反推房價」，並限制轉售獲利。廖庭輝形容：「這其實是拋出一道選擇題：如果住宅徹底失去投資屬性，是否仍有人買單？」

從使用價值出發，的確可能吸引不追求增值、只想穩定居住的族群，也值得中央與地方政府持續探索，然而最大的憂慮，仍在於「管得住嗎？」





▲廖庭輝提出「可負擔宅」的一大隱憂，「管得住嗎？」 （圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

廖庭輝指出：「轉售限制若僅寫在地方自治條例中，極易隨政治風向鬆動，以西班牙經驗為例，當地曾推行類似制度，最初設下長期保護期，但在民意追求『完整產權』壓力下，不斷縮短，最終大量住宅回流市場，迫使政策轉向重推社會住宅。」

台灣過去也非沒有前例，台北市早年「現代住宅」僅出售屋殼、不售土地，入住後立刻面臨住戶集體施壓，要求取得完整產權，顯示人性與政治現實的拉鋸，往往比制度設計更難應付。

廖庭輝強調：「前提仍是必須守住土地不能私有化的底線，一旦市場預期未來能鬆綁，投機心態進場，制度就會失效。」

▲「可負擔宅」供給規模恐怕難以撐起「多一條購屋道路」的期待。（示意圖／ET資料照）

另一個隱憂則是供給量。廖庭輝指出：「目前可負擔住宅主要透過都更分回取得，在容積獎勵早已飽和的情況下，建商缺乏誘因選擇這條路，供給規模恐怕難以撐起『多一條購屋道路』的期待。」

不過整體而言，廖庭輝對桃園拋出這項構想抱持審慎樂觀，「這不是魔法解方，但願意嘗試不同可能，本身就有政治與社會意義。若自身有需求，桃園可負擔住宅在貸款可達8成、自備款較低的條件下，對想穩定成家的家庭，確實具備一定吸引力。」