曝1周少賣30億「全被股市吸走」　祝文宇：就像大型賭場

記者項瀚／台北報導

「從小就被教育不要賭博，但現在股市就像大型賭場，好可怕！」愛山林（2540）董事長祝文宇表示，若未來股市跌下來，房市一定會好。當前公司代銷交易量確實下滑許多，第七波管制前一週可賣30~40億元，現在只剩約10億元，但愛山林已轉型為建商，今年開始迎完工入帳潮。

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▲今（30日）愛山林（2540）召開股東會，由董座祝文宇（中）主持。（圖／記者項瀚攝）

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愛山林董事長祝文宇表示：「現在代銷是個痛苦的年代，資金被股市吸走，大家都是買股票，第七波管制前公司一周可以賣30~40億元，現在只剩10億元。」

不過，祝文宇示警股市大多頭的風險。他說：「股市大漲，但會贏也會輸，整個環境就像賭場一樣，好可怕，漲高就可能回檔，擔心民國79年的崩盤事件重演。」

祝文宇直言：「現在很多股票殖利率低，投資幾年才能回本？這代表股價很高，未來市場會一直這麼好嗎？消費者要去思考這一點。」他說：「現在股市投報好，但不是永遠的，就像百家樂總會斷紅，而房地產是長期穩定增值。」

股市資金會轉到房市嗎？祝文宇認為：「未來若股市跌下來，房市絕對好。」至於現在，他觀察：「高資產客群有在出手，大坪數成屋市場動起來了。」

祝文宇說：「未來房市走勢，除了看股市，最主要還是央行政策，現在房市被政府打到低點，鬆綁是遲早的事情。」價格方面，他說：「關鍵是供需，供不應求的地方，價格還是會一路往上，但沒需求的地方恐面臨多殺多。」

▲愛山林股東會採訪整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

今（30日）愛山林召開股東會，承認2025年營收113億元、年增1.3%，歸屬母公司稅後淨利6.4億元、年減66%，EPS（每股盈餘）0.69元，並通過配發現金股利6元，超額配發。

代銷業務方面，愛山林前5月銷售簽約金額約129億元，目前尚有1112億元待售案量。展望下半年，愛山林將再推出1809億元案量。

事實上，愛山林已從代銷轉型為建設公司，在2026年開始迎來自建案完工入帳潮，預計完工總銷達160億元，明年將來到約200億元。後年更將成長到300億元以上，完工個案包括板橋「天禧」、板橋「帝景7號」、三重「市政官邸2、3號」、新竹「新竹帝寶」系列。

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