ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴董座點高雄2區將站百萬單價

▲▼ 欣巴巴,黃炯輝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「這波房市不是自然景氣循環，而是被人為打壓，就像彈簧一樣，壓得越久，未來反彈力道就越大。」欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣巴巴30日舉行股東會，通過2025年度財報及盈餘分配案，去年營收12.96億元，較前一年43.75億元衰退70.37%；營業毛利4.26億元，毛利率32.83%，優於前一年的30.45%；稅後純益852.17萬元，每股純益（EPS）0.09元。股東會並通過盈餘分配案，每股配發股票股利0.0848625元，不配發現金股利。

談到近期全民瘋股票、AI概念股帶動台股創高，黃烱輝認為，目前不少科技股本益比已達百倍以上，反觀傳統產業甚至不到10倍，造成募資及資金取得愈來愈困難。他指出，政府透過信用管制抑制投機炒作可以理解，但相關措施已持續超過2年，影響的不只是房地產，而是整個傳統產業的發展，「現在不是年輕人不想買房，而是貸不到款。」

▲▼ 欣巴巴,黃炯輝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲欣巴巴事業董事長黃烱輝呼籲，政府應適度檢討信用管制措施，尤其第２戶貸款政策應恢復至8成。（圖／記者張雅雲攝）

黃烱輝表示，目前市場真正被壓抑的是購屋需求，而非需求消失，當政策適度調整後，先前累積的購屋需求仍有機會快速回流，「購買戶數不會被消滅，只是暫時被壓抑。」他也觀察到，近2年不少投資人因股市獲利豐厚，已有部分資金開始轉向房地產，作為中長期資產配置。

對於下半年房市，他呼籲政府應適度檢討信用管制措施，尤其第２戶貸款政策應恢復至8成，讓換屋族及年輕家庭有合理換屋空間。他認為，目前不少民眾因工作調動或家庭成員增加，需要先買後賣，但現行制度要求短時間內出售舊屋，與市場實際運作仍有落差，希望主管機關能傾聽市場需求，適度放寬相關限制。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲欣巴巴2026年推案布局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於市場關注的推案布局，黃烱輝表示，公司工程均依計畫持續推進，僅先前受土方問題影響，部分工程延宕數月，目前已恢復正常施工。只是推案時間仍將視整體市場信心及政策變化調整，「我們都準備好了，只等市場信心恢復，就會正式公開。」

他透露，今年高雄預計推出2筆新案，總銷約160億元，台南也有1案，總銷約140億元。對外界最關心的農16新案「欣都星」是否有機會站上8字頭，他表示，目前仍與代銷公司討論定價，也不排除開出8字頭。

黃烱輝也相當看好高雄高端住宅市場發展。他表示，目前台北、新北、台中、新竹及台南皆已有每坪百萬元成交案例，高雄雖然尚未出現，但「3年、5年甚至10年，高雄一定會有單坪100萬元住宅。」其中最有機會率先突破百萬元單價的區域，就是北高雄農16及南高雄亞灣區。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：高雄房市農16房市政策欣巴巴百萬單價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕人狂敲門　退房時業者態度更毛

獨自出國旅遊除了欣賞異地風景與體驗文化，住宿安全同樣是旅程中不可忽視的一環。1名日本網友昨（29日）在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件，引發大量海外網友關注與討論，也掀起對飯店安全管理與旅宿防護機制的再度檢視。

16分鐘前

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一家獨佔　她心碎租房！

一名女網友日前向律師蘇家宏求助，指出母親過世後留下一棟百坪的大樓住宅，由父親、大哥、二哥與她四人共同繼承，每人持分四分之一；不料，在母親過世約一個月後，二哥與二嫂開始頻繁因為生活瑣事找麻煩，甚至在孩子面前對她進行言語暴力。為了保護孩子，她無奈選擇搬離並在外租屋，獨自承受龐大的經濟壓力，而二哥一家四口隨後獨佔了整棟大房子，卻僅願意負擔水電、瓦斯及管理費。

54分鐘前

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈買氣逐步升溫

台中南屯精華地段的五期與八期房市，在歷經政策調整與市場盤整後，近期傳出買氣逐步回溫訊號。業者指出，隨著市場不確定性降低，加上房貸與政策環境趨於穩定，自住與剛性需求重新進場，帶動兩大成熟生活圈詢問度明顯回升。

1小時前

「全台最大店」吸走人氣？楠梓13年牛排館熄燈　地主曝真相

天天高朋滿座，卻還是關門！2013年開幕、經營已13年的「我家牛排」楠梓店，日前悄悄熄燈，連店名招牌都已拆下，引發不少在地人討論。據查，房東為城揚集團，該公司也證實，店面將重新招租，月租金12萬元。

2小時前

「買貴退差價」釀風暴　建築公會示警：勿造成非理性恐慌

近期台中市部分個案建案祭出「買貴退差價」，引發討論。對此，臺中市不動產建築開發商業同業公會也出面，呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作，造成市場誤判與非理性恐慌。

3小時前

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊：這群人才是「政策孤兒」

新青安貸款推出後帶動首購市場熱度，但也因利息補貼由政府編列預算支應，是否出現「補貼錯置」持續引發討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊也在臉書直接開轟，「新青安2.0是劫貧濟富的政策！」。

4小時前

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7～9間房」　網：身價破億正常

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因將日本街頭似顏繪畫家的作品拿來與AI生成圖比較，還發起網路投票，引發不尊重創作者的批評。不只台灣網友砲轟，連日本媒體也關注報導。雖然蔡阿嘎事後拍片道歉，但後續處理態度仍引發反彈。甚至有網友架設抵制網站，目前已有超過15萬人響應，但就有網友認為，以蔡阿嘎的財力，可能不受影響。

4小時前

台積電救不了！高大千坪地3度流標　5.37億買家押小港

台積電光環也救不了？ 高市地政局Q2土地標售30日開標，共收7封標單，6筆標出4筆、標脫率66.7%。其中楠梓高大特區近千坪住宅地，以相同底價3度叩關仍流標；小港近千坪商業地則由林姓自然人以5.37億元入手，市場呈現冷熱兩樣情。

5小時前

曝1周少賣30億「全被股市吸走」　祝文宇：就像大型賭場

「從小就被教育不要賭博，但現在股市就像大型賭場，好可怕！」愛山林（2540）董事長祝文宇表示，若未來股市跌下來，房市一定會好。當前公司代銷交易量確實下滑許多，第七波管制前一週可賣30~40億元，現在只剩約10億元，但愛山林已轉型為建商，今年開始迎完工入帳潮。

6小時前

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴董座點高雄2區將站百萬單價

「這波房市不是自然景氣循環，而是被人為打壓，就像彈簧一樣，壓得越久，未來反彈力道就越大。」欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。

7小時前

【雙標貓貓】男友摸一秒哈氣，原PO一碰瞬間變回委屈小可愛！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

央行沒鬆綁建商爆氣！　大老傳被..

租金漲3倍逼退「熱浪島」　接手..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

才搬出去3年「房間已被清空」　..

買4千萬房寵兒卡關！　富爸媽頭..

砸3.5億蓋單人隧道　保時捷三..

11年沒住過！　范瑋琪鄰居開價..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

台積電題材燒進沙崙　營造大老：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕..

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一..

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈..

「全台最大店」吸走人氣？楠梓1..

「買貴退差價」釀風暴　建築公會..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

台積電救不了！高大千坪地3度流..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366