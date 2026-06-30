「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴董座點高雄2區將站百萬單價

▲欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「這波房市不是自然景氣循環，而是被人為打壓，就像彈簧一樣，壓得越久，未來反彈力道就越大。」欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。

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欣巴巴30日舉行股東會，通過2025年度財報及盈餘分配案，去年營收12.96億元，較前一年43.75億元衰退70.37%；營業毛利4.26億元，毛利率32.83%，優於前一年的30.45%；稅後純益852.17萬元，每股純益（EPS）0.09元。股東會並通過盈餘分配案，每股配發股票股利0.0848625元，不配發現金股利。

談到近期全民瘋股票、AI概念股帶動台股創高，黃烱輝認為，目前不少科技股本益比已達百倍以上，反觀傳統產業甚至不到10倍，造成募資及資金取得愈來愈困難。他指出，政府透過信用管制抑制投機炒作可以理解，但相關措施已持續超過2年，影響的不只是房地產，而是整個傳統產業的發展，「現在不是年輕人不想買房，而是貸不到款。」

▲欣巴巴事業董事長黃烱輝呼籲，政府應適度檢討信用管制措施，尤其第２戶貸款政策應恢復至8成。（圖／記者張雅雲攝）

黃烱輝表示，目前市場真正被壓抑的是購屋需求，而非需求消失，當政策適度調整後，先前累積的購屋需求仍有機會快速回流，「購買戶數不會被消滅，只是暫時被壓抑。」他也觀察到，近2年不少投資人因股市獲利豐厚，已有部分資金開始轉向房地產，作為中長期資產配置。

對於下半年房市，他呼籲政府應適度檢討信用管制措施，尤其第２戶貸款政策應恢復至8成，讓換屋族及年輕家庭有合理換屋空間。他認為，目前不少民眾因工作調動或家庭成員增加，需要先買後賣，但現行制度要求短時間內出售舊屋，與市場實際運作仍有落差，希望主管機關能傾聽市場需求，適度放寬相關限制。

▲欣巴巴2026年推案布局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於市場關注的推案布局，黃烱輝表示，公司工程均依計畫持續推進，僅先前受土方問題影響，部分工程延宕數月，目前已恢復正常施工。只是推案時間仍將視整體市場信心及政策變化調整，「我們都準備好了，只等市場信心恢復，就會正式公開。」

他透露，今年高雄預計推出2筆新案，總銷約160億元，台南也有1案，總銷約140億元。對外界最關心的農16新案「欣都星」是否有機會站上8字頭，他表示，目前仍與代銷公司討論定價，也不排除開出8字頭。

黃烱輝也相當看好高雄高端住宅市場發展。他表示，目前台北、新北、台中、新竹及台南皆已有每坪百萬元成交案例，高雄雖然尚未出現，但「3年、5年甚至10年，高雄一定會有單坪100萬元住宅。」其中最有機會率先突破百萬元單價的區域，就是北高雄農16及南高雄亞灣區。

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